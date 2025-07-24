Aşk sınır tanımadı: Cezayirli Nesrin, Silivri'de dünyaevine girdi

Cezayirli gelin Nesrin ile Silivrili damat Orçun Gonça, Silivri’de düzenlenen sade ve anlamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

İnternette başlayan aşk nikahla taçlandı

İnternette tanışarak başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüşen çiftin mutluluğu, Nesrin’in Türkiye’ye gelerek resmi işlemlerini tamamlamasıyla evliliğe adım attı. Türk vatandaşlığı sürecinde kimlik işlemleri tamamlanan Nesrin, Silivri’de gerçekleşen nikah töreniyle Orçun Gonça ile dünyaevine girdi.

Düğün detaylarında kadın dayanışması

Nesrin’in gelin saçı, Huriye Kıvılcım tarafından büyük bir özenle hazırlandı. Çiftin nikah ve düğün organizasyonu ise İsmet Söylemez’in düğün salonunda yapıldı. Törenin tüm organizasyon süreci, AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Karakoç Meto ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Yakın çevrelerinin katıldığı törende çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, uluslararası bir birlikteliğin sembolü olan bu evlilik, duygusal anlara sahne oldu. Yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.