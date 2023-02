Aşkale'den deprem bölgesine destek

TAKİP ET

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere 10’un üzerinde ilimizde felakete neden olan depremler sebebiyle göçük altında kalan vatandaşların sağ kurtarılabilmesi için çalışmalar devam ederken, ülkenin dört bir yanından gönüllülerin AFAD ile işbirliği içinde yürüttüğü yardım kampanyaları da çığ gibi büyüyor.

Erzurum’da da deprem mağdurlarına destek olmak için gönüllülerin bir yandan ellerinde yardım kolileri ile destek merkezlerine koştuğu bir yandan da Kızılay’ın kan merkezlerine bağış için akın ettiği görülürken, Erzurum’un en büyük sanayi kuruluşu olan Aşkale Çimento’nun başlattığı gönül seferberliği devam ediyor. Tüm fabrikalarında yardım faaliyetlerini yürüterek AFAD’ın yönlendirdiği merkezlere sürekli yardım malzemeleri götüren Aşkale Çimento, hem şirket yönetimi hem de çalışanları ile büyük bir özveri gösteriyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, deprem sürecine yönelik olarak “Can gittikçe canımız yanıyor, içimiz kanıyor, kahroluyoruz. Daha fazla can kaybı olmaması için her dakika her saniye çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında milyonlarca gönüllünün resmi görevlilere destek verebilmek için sıraya girdiği şu günler, birliğin ve dirliğin anlamını bir kez daha gösteriyor.” dedi.

Deprem sebebiyle göçük altında kalan tüm vatandaşlarımızın kurtulabilmesi için var gücüyle çalışan tüm görevlilere ve gönüllülere ellerinden gelen tüm desteği sunmak için gayret ettiklerini söyleyen Yücelik, “Bir yandan TÜRKÇİMENTO bünyesindeki tüm sanayiciler ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) üye fabrikaları olarak, diğer taraftan Aşkale Grubu olarak depremin ilk saatinden itibaren bölgeye gönderdiğimiz yardımların AFAD’ın yönlendirdiği adreslere hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için yaklaşık 48 saattir uyumadan çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Aksi bir durum da zaten söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.

Yücelik, başkanlığını üstlendiği TÜRKÇİMENTO olarak yürütülen faaliyetlere de değinirken, “Gerek TÜRKÇİMENTO olarak gerekse ÇEİS Başkanı Sayın Adil Konukoğlu ve yönetim ekibi ile tüm üye fabrikaların yöneticilerinin işbirliğiyle, deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımız evsiz kalmasın diye süratle bir konteyner şehir kurmak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde kurulumunu tamamlayacağımız konteyner kent sayesinde, evlerini kaybeden vatandaşlarımız güvenle ve huzurla kalabilecekler. Umarım ki soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa vatandaşlarımızın nefes alabilmelerine destek olabiliriz." ifadelerini ekledi.

Tek bir deprem mağdurunun bile ihtiyaç listesinde en ufak bir eksik kalmayıncaya kadar yardımları aralıksız sürdüreceklerini ve sektör olarak koordinasyonu kendilerinin bizzat yapmaya devam edeceklerini de belirten Yücelik, tüm vatandaşların bu süreçte gösterdiği duyarlılık sebebiyle de teşekkürlerini yineledi. Aşkale Çimento çalışanlarının gönül seferberliğine de vurgu yapan Yücelik, “Beni asıl duygulandıran ise, Aşkale Grubumuz çalışanlarının deprem mağduru canlarımıza destek olabilmek için birbiriyle yarışırcasına kanıyla, malıyla yardıma koşmasıdır. Kızılay kan bağış çadırlarının önünde kuyruk oluşturmaları, ceplerindeki tüm parayla destek olabilmek için yardım kolileri hazırlamaları, ‘birliğin ve dirliğin harcı’ cümlesinin boşa söylenmediğini bir kez daha gösterdi. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem, azdır.” diye konuştu.