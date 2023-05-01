Asker arkadaşları 33 yıl sonra buluştu

Kars Göle İstihkam Taburu’nda 1988-1990 arası askerlik görevini tamamlamış 57 asker arkadaşı, Çanakkale’de düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

Kars Göle İstihkam Taburu’nda 1988-1990 arası vatani görevlerini yapan 57 asker arkadaşı her yıl geleneksek hale getirdikleri etkinliklerle Türkiye’nin farklı illerinde toplanıyor. Bu yılki etkinlik çerçevesinde Çanakkale’de buluşan asker arkadaşları Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir araya geldi. 1988-1990 arasında askerliğini tamamlayan asker arkadaşları, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesi başta olmak üzere şehitleri ve savaş alanlarını gezdi.

Her yıl bir ilde buluştuklarını ve bu yıl ise bu buluşmanın 7’ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Ali İhsan Elay, “Kars Göle İstihkam Taburu’nda 1988-1990 arası vatani görevlerini yapan arkadaşlarımızla Çanakkale’de 7’nci buluştuk. Bu buluşmaları gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.