Asker arkadaşları Kızılcahamam'da bir araya geldi
Bitlis Tatvan Sorgun Kışlası 6. Zırhlı Grubu Tank Taburu Karargah Bölüğünde vatani görevlerini yapan asker arkadaşları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya geldiler.
Bitlis Tatvan Sorgun Kışlası 6. Zırhlı Grubu Tank Taburu Karargah Bölüğünde vatani görevlerini yapan asker arkadaşları, Ankara Kızılcahamam’da bir araya geldiler.
Bitlis Tatvan Sorgun Kışlası 6. Zırhlı Grubu Tank Taburu Karargah Bölüğünde askerlik yapan arkadaşlar, Kızılcahamam’da buluştular. Buluşmayı organize eden Ali Sabit Savcı, “Bitlis Tatvan Sorgun Kışlası 6. Zırhlı Grubu Tank Taburu Karargah Bölüğü’nde vatani görevimizi birlikte yapmış olduğumuz Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen albayımız, binbaşımız, asteğmenimiz, astsubay, başçavuşumuz, er ve erbaş arkadaşlarımız ve eşleriyle birlikte İç Anadolu’nun cennet köşesi memleketim Kızılcahamam’da buluştuk” dedi.