Asker eğlencesinde havaya ateş açan şahıslar yakalandı

Arnavutköy’de asker eğlencesinde pompalı tüfekler ve silahlar ile havaya ateş açan şahıslar yakalandı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 19 Mart akşamı asker eğlencesi yapan bir grup genç ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlar ile havaya ateş açmıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, görüntülerde aynı anda birden fazla silahın ateşlendiği sokağın adeta savaş alanına döndüğü görülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme neticesinde; olayın Y.K ve S.P. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahıslar Taşoluk Mahallesinde olayda kulanmış oldukları 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıslar bugün “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve 6136 SKM suçundan adli makamlara sevk edildi.