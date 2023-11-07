Asker eğlencesindeki magandalar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 3 şahsın havaya ateş ettiği görüntüler tepki çekti.

Asker eğlencesindeki magandalar kamerada
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 3 şahsın havaya ateş ettiği görüntüler tepki çekti.

Akhisar Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde 3 kişi, oyun oynarken tabancalarla havaya ateş ettiler. Vatandaşların olduğu alanda havaya rastgele ateş eden şahıslar tepki topladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, magandaları tespit etti. Ekipler, Emir Ö. (21), Alperen U. (21) ve Mehmet K.’yi (22) suç aleti kurusıkı tabancalarıyla yakaladı. Polis sorumluluk bölgesinde yaşanan olay nedeniyle jandarma ekipleri, şahısları polis ekiplerine teslim ettiler.