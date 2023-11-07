Asker eğlencesindeki magandalar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 3 şahsın havaya ateş ettiği görüntüler tepki çekti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 3 şahsın havaya ateş ettiği görüntüler tepki çekti.
Akhisar Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde 3 kişi, oyun oynarken tabancalarla havaya ateş ettiler. Vatandaşların olduğu alanda havaya rastgele ateş eden şahıslar tepki topladı.
Olayın ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, magandaları tespit etti. Ekipler, Emir Ö. (21), Alperen U. (21) ve Mehmet K.’yi (22) suç aleti kurusıkı tabancalarıyla yakaladı. Polis sorumluluk bölgesinde yaşanan olay nedeniyle jandarma ekipleri, şahısları polis ekiplerine teslim ettiler.