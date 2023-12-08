Asker konvoyu yolu kapattı, çiftetelli oynadılar

Bursa İnegöl'de asker konvoyunda araçlarıyla caddeyi kapatan gençler çiftetelli oynadılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Asker konvoyu yolu kapattı, çiftetelli oynadılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İnegöl’de asker konvoyunda araçlarıyla caddeyi kapatan gençler çiftetelli oynadılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Asker konvoyundaki gençler, araçlarıyla yolu kapattı. Araçlarından inen gençler dakikalarca çiftetelli oynadılar.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman