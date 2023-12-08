Asker konvoyu yolu kapattı, çiftetelli oynadılar
Bursa İnegöl'de asker konvoyunda araçlarıyla caddeyi kapatan gençler çiftetelli oynadılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa İnegöl’de asker konvoyunda araçlarıyla caddeyi kapatan gençler çiftetelli oynadılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Asker konvoyundaki gençler, araçlarıyla yolu kapattı. Araçlarından inen gençler dakikalarca çiftetelli oynadılar.