Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.

Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.

İnegöl’de vatani görevini yapacak olan gencin arkadaşları tarafından konvoy düzenlendi. Araçlarla yapılan konvoyda bazı gençlerin, seyir halindeki araçların camlarından sarkmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.