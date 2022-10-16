Asker konvoyunda yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçarak böyle ilerlediler

Bursa’da asker konvoyunda gençlerden biri, seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabanca ve yarı otomatik silah ile havaya doğru defalarda ateş etti. O anlar ise arkasında bulunan bir kişin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir grup genç asker eğlencesi sırasında konvoy düzenledi. Gençlerden biri seyir halindeki otomobilden tabanca ve yarı otomatik silahları çıkararak havaya rastgele defalarca ateş etti. O anlar arkasında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.