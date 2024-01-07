Asker uğurlama geleneğini sürdürüyorlar

Balıkesir’de asker uğurlama geleneği devam ediyor. Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde 11 genç için düzenlenen asker uğurlama töreninde dualar edilirken, törene katılanlara keşkek pilav ikramı yapıldı.

Büyükdere Mahallesi’nde 2024 yılının birinci grubunda yer alan 11 asker adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Müftüsü Sedat Karali ve yüzlerce vatandaş katıldı. Mahalle meydanında Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunurken, Müftü Sedat Karali de dua yaptı. Meydanda kurulan kazanlarda pişen keşkek ve pilavlar asker adayları tarafından servis edildi.

Büyük coşku yaşanan törende, askere gitmeye hazırlanan gençler ilk önce törene katılanlarla vedalaştı. Kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden asker adayı Ali Alaca, “Gelenlerden, gidenlerden Allah razı olsun. Belediye Başkanı Emin Ersoy’un büyük desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri, her yıl askere gitmeden topluca köyün gençleri hayır yapar. Biz de bunu gerçekleştirdik. Keşkek ve pilavımızı ikram ettik. Güzel gelenekler. Her yıl devam etmesini temenni ederim” dedi.

Bir diğer asker adayı Kadir Ersöz ise, “Allah’ın izniyle hayrımızı da yaptık. En iyi asker olacağız. Katılanlardan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim” dedi.