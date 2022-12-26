Asker uğurlaması mahalleliyi çileden çıkardı

Bursa’da bir grup genç otomobilin camlarına oturarak yüksek ses müzikle asker uğurlama adı altında eğlence eğlenmesi dikkat çekerken, mahalle sakinleri ise apartman aralarında yankılanan müzik seslerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bir grup genç asker uğurlaması adı altında otomobilden sarkıp yüksek sesli müzik açarak turladı. Mahalle sakinlerini rahatsız ederek gezen gençlerin o anları trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Vatandaşlar ise, gün içerisinde 2-3 kez yaşanan bu abartılı kutlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.