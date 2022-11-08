Asker uğurlamasında peş peşe ateşlediler

Bursa’da asker uğurlama töreninde istenmeyen görüntüler yaşandı. Asker eğlencesi düzenleyen bir grup sokak ortasında kimseye aldırış etmeden tabancayla havaya arka arkaya ateş açtı. Magandaların o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesinde dün gece yaşandı. Asker eğlencesi için araçlarıyla toplanan bir grup sokağa geldiği esnada ellerinde bulunan tabancayla havaya arka arkaya ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yolu trafiğe kapatıp asker adayını da havaya atan grup daha sonra olaysız olarak dağıldı.