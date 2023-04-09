Askere gidecek gence arkadaşlarından unutulmaz uğurlama

Bursa'da askere gidecek bir genci arkadaşları unutmayacağı şekilde uğurlarken, o anlar kameraya yansıdı.

Askere gidecek gence arkadaşlarından unutulmaz uğurlama
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa’da askere gidecek bir genci arkadaşları unutmayacağı şekilde uğurlarken, o anlar kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde askere gidecek olan gencin arkadaşları unutulmaz bir eğlence yaptı. Askere gidecek olan genci metrelerce kurdukları insan zincirinde sırayla havaya atarlarken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.