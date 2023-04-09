Askere gidecek gence arkadaşlarından unutulmaz uğurlama
Bursa'da askere gidecek bir genci arkadaşları unutmayacağı şekilde uğurlarken, o anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da askere gidecek bir genci arkadaşları unutmayacağı şekilde uğurlarken, o anlar kameraya yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde askere gidecek olan gencin arkadaşları unutulmaz bir eğlence yaptı. Askere gidecek olan genci metrelerce kurdukları insan zincirinde sırayla havaya atarlarken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.