Askeri uçaklardan 16 tonluk yangın söndürme bombası atılıyor

Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçakları havadan 16 tonluk yangın söndürme bombası atarak, yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.

Çanakkale’de devam eden yangın söndürme çalışmalarında 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler, ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarında helikopterlere yardımcı olmak için Türk Hava Kuvvetleri’nin kargo uçakları da seferber edildi. Uçaklardan 16 ton ağırlığında içinde yangın söndürme kimyasalları ve su bulunan yangın söndürme bombaları atılarak, çalışmalara destek sağlanıyor.