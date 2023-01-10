Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinin Yunanistan'daki ifadeleri bekleniyor

Edirne’de "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Yunan polis Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna’nın tutuksuz yargılandıkları davada, Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri bekleniyor.

Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis (42), sevgilisi Aheni Aohna (29) ile alışveriş için 6 Aralık 2021’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Edirne’ye gelmişti. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı’ndan geçmek üzere yola çıkmıştı. Çift, Yunanistan sınırına yakın olan Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alınarak, işlemleri için jandarmaya götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağına adli kontrol şartı konularak serbest bırakılmıştı.

Manolis, Edirne Savcılığında verdiği ifadesinde, "Edirne’ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan’a dönecektik. Telefonumdaki navigasyonu kullanarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğimiz esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimiz düşünmüyorum" dedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde de çiftin cep telefonları ile üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde suç unsurlarına rastlanılmadı. Yargılanma giderleri ve güvence bedeli olan 50 bin TL ceza ile yurt dışına çıkış yasakları kaldırılan Manolis ile kız arkadaşı Aohna ülkelerine döndü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca Manolis ile Aohna hakkında, "askeri yasak bölgelere girmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün 4’üncüsü görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkeme, önceki duruşmada sanıkların Yunanistan mahkemesinde ifadelerinin alınması talebine cevap gelmediğini açıkladı. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke de talimat yazısının beklenmesi gerektiğini belirterek, askeri bölgede keşif yapılması talebini yineledi. Mahkeme heyeti, sanıklar adına yazılan yurt dışı talimat cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.