Askerin meskun mahalde gören gözü: LEVENT

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen LEVENT köşe atış aparatı IDEF 2025’te ilgi gördü.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen LEVENT köşe atış aparatı tanıtıldı. LEVENT, Türk askerinin meskun mahallerde engelin ya da köşe duvarının arkasından hedefi görmesini sağlıyor. 822 milimetre uzunluk, 73 milimetre genişlik ve 188 milimetre yüksekliği bulunan LEVENT, SAR 9 ve HK USP 9 milimetre silahların kabzalarına uygun olarak meskun mahallerde kullanılabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, yaptığı açıklamada, aparatta kamera olduğunu ve 120 derece dönerek karşıdaki unsurun görülebildiğini belirtti. LEVENT’in en önemli özelliğinin meskun mahalde personelin herhangi bir şekilde problem yaşamadan hedeflere ulaşabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Kuzulu, "Ürünümüz köşe olan yerlerde, yani meskun mahalde askerlerimizin güvenli şekilde blokları geçmeden arka tarafı görerek atış yapabileceği bir aparattır. Ürünümüzün kendisine ait bir kamerası var. Ön tarafta namlunun hemen altında olan bu kamera, namluyla beraber 120 derece civarında dönerek karşıdaki olan herhangi bir unsuru görebilir. Bu unsuru gördükten sonra burada alt tarafında olan tetiğe bastığımızda buraya koyduğumuz tabancanın tetiğini çekerek ateşlemesini sağlar. Aynı zamanda ürünümüzün bir ’lazer pointer’i bir de karanlık alanlarda göstermesi için bir de fenerimiz mevcut. Bu bunun en önemli özelliği meskun mahallelerde personelin herhangi bir şekilde problem yaşamadan hedeflere ulaşabilmesini sağlamak" dedi.

Kuzulu, tasarımı tamamlanmış, kalifikasyonu, sertifikasyonu yapılmış bir ürün olduğunu ve halihazırda seri üretiminin devam ettiğini kaydetti.