Askerlere kirpi kullanım kursu verildi
Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında askerlere TTZA Kirpi kullanıcı kursu verildi.
Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında askerlere TTZA Kirpi kullanıcı kursu verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmî sosyal medya hesabından Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda taktik tekerlekli zırhlı asayiş araç (TTZA Kirpi) kullanıcı kursunun, 29 kursiyerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.