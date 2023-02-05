Askerlere kirpi kullanım kursu verildi

Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında askerlere TTZA Kirpi kullanıcı kursu verildi.

Askerlere kirpi kullanım kursu verildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında askerlere TTZA Kirpi kullanıcı kursu verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmî sosyal medya hesabından Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda taktik tekerlekli zırhlı asayiş araç (TTZA Kirpi) kullanıcı kursunun, 29 kursiyerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Askerlere kirpi kullanım kursu verildi