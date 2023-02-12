Askerlerle depremzede çocukların çikolata tadında buluşması

Amasya'nın Merzifon ilçesinden deprem felaketinin vurduğu illerden Gaziantep'e giden askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi.

Askerlerle depremzede çocukların çikolata tadında buluşması
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Amasya’nın Merzifon ilçesinden deprem felaketinin vurduğu illerden Gaziantep’e giden askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi.

Binlerce can kaybına yol açan depremin yıktığı bölgeye gönderilen Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, arama-kurtarma ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra çadırlara yerleşen ailelerin çocuklarına da moral verdi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çadırların oluşturulduğu alana araçlarla gelip hoparlörle seslenen askerlere koşup sarılan çocuklara çikolata hediye edildi. Yürekleri ısıtan anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.