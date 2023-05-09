Askerlik tıraşı tamamlandı

Ankara Kahramankazan Belediyesi askerlik sevincini yaşamak isteyen özel bireyler için geleneksel olarak düzenlediği “O Şimdi Asker” etkinliği çerçevesinde engelli bireylerin tıraşını gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışında ilklere imza atan Kahramankazan Belediyesi, engelli gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor. Engelli vatandaşların bir günlük askerlik sevincine ortak olmak maksadıyla düzenlenecek olan etkinlik için özel bireylerin tıraş işlemleri Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kendilerinin özel fakat aynı zamanda topluma ait olduklarını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen asker tıraşı etkinliğinde engelli bireylerin mutluluğu dikkat çekti.

“Bir günlük askerlik heyecanlarına biz de ortak olacağız”

Her yıl engelli bireyler için geleneksel olarak düzenlenen ‘Asker Kınası’ etkinliği ile ilgili konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Geleneksel olarak yaptığımız asker kınamızı bu yıl da yapacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Engelli kardeşlerimiz asker tıraşlarını oldu. Bir günlük askerlik heyecanlarına biz de ortak olacağız” diye konuştu.