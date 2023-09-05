Aşkı 7 bin 500 kilometre uzakta buldu

Yalova’da yaşayan 25 yaşındaki Emre Sağlam, aradığı aşkı 7 bin 500 kilometre uzaktaki Tayland’da buldu. Yaklaşık 1 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Angkhanan ile dünyaevine giren Emre Sağlam, aşkın mesafe ve engel tanımadığını söyledi.

Emre ve Angkhanan Sağlam çifti, geçtiğimiz 30 Ağustos’ta tanışma yıldönümlerinde düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk kıydı. Çift aşklarını ve evliliğe giden süreci İHA muhabiri ile paylaştı. Emre Sağlam, ilişkilerinin 2. ayında ablasıyla Tayland’a gittiğini dile getirdi. Tanıştığı eşinin ailesinin kendisini sevdiğini belirten Sağlam, “Sıcakkanlı olduğumu düşündüler. Kendileri de zaten çok sıcakkanlı insanlar. 1 ay boyunca Tayland’da kaldım. Sonrasında geri geldim ve bir 6 ay daha bekleme süresi oldu. O kısım daha da zordu. Çünkü bir kere birbirimizi gördük, sonra uzun bir ara girdi. Sonrasında paramı biriktirdim, biletlerimi aldım. Tamamen onu Türkiye’ye getirmek için bu kez annemle birlikte gittim. Türk usulü isteme gibi yapalım dedik. Aileler kaynaştı. Angkhana’yı aldım, daha sonra geldik. Tanıştığımız gün olan 30 Ağustos’ta nikahımızı yaptık” dedi.

Daha önce evlilik düşüncesi olmamasına rağmen Taylandlı biriyle evlenmesinin çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Sağlam, şöyle konuştu:

“Çok ani gelişti ve birden ben evleneceğim diye annemlere gidince çok şaşırdılar. Arkadaş çevrem zaten evlenene kadar inanamadı. Kimileri başaramayacağımızı da düşünüyordu. İşte uzak mesafe, maddi sorunlar ama ben dedim ki, ’Aşk paranın da, mesafenin de ötesinde bir şey.’ Bunu da kanıtladık sonuç olarak. Ben bir aylık gittiğimde ablam yaklaşık 1 hafta sonra geri döndü. Sonrasında 2-3 gün geçmedi aile üyelerinden biri vefat etti. Biz normalde sadece annesi, babasıyla tanışmaya gitmiştim. Böyle bir vefat olayı olunca apar topar Bangkok’tan kalktık Buri Ram’a, memleketi, gittik. Cenaze ortamına bir baktım ben daha ilk buluşmada tüm sülalesi, yaklaşık 100-150 kişi herkes beni tanımak istiyor, bana bakıyor. Annesinden en küçük torunlara kadar hepsi ile tanıştım. Sağ olsunlar hepsi beni sevdi.”

Eşinin yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladığını ifade eden Sağlam, karısının ailesine düşkün olduğunu ve burada çalışarak onlara maddi destekte bulunmak istediğini söyledi.

Angkhana Sağlam da aradığı aşkı bulmaktan dolayı çok büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, “Beni seven birini bulmak, gerçek aşkı bulmak zor bir şey. Ben sevdiğim, karşımdaki beni sevdiği için mutluyum. Ailem bu konuda beni çok destekledi. Eğer ben birini seversem onlar da sever” dedi.

Emre Sağlam, ileriki süreçte Tayland’da da bir evlilik merasimi yapacaklarını kaydetti.