ASKİ'den don riskine karşı uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Başkentli abonelere su sayaçlarını ve borularını donma riskine karşı korumaları uyarısında bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’yı da etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle su sayaçlarının donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Kış mevsimine girilmesiyle hava sıcaklıklarının düşmeye başladığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’te yaklaşık 2 buçuk milyon su abonesi olduğunu belirterek, aboneleri yoğun kar yağışı öncesinde tedbir almaya davet etti. Ankara’da ASKİ’nin abone sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Öztürk, tüm abonelere aynı anda ulaşamayacaklarını ve abonelere de iş düştüğünü belirterek, “Sayaçların donma riskine karşı sayaç ve su borularımızın hava ile temas eden bölümlerini cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplayarak koruyucu önlemler almalıyız. Sayaç yerinin temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmesi de oldukça önemli. Ayrıca sert kış mevsimlerinde sayaçları donan abonelerimizin sayaç ve su borularına sıcak su veya ateşle müdahale ederek açmaya çalıştıklarına da sıklıkla tanık olmaktayız. Bu tarz müdahaleler sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemeli. Zaten donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına da neden olur. Başkentlilerden isteğimiz, korumasız durumda olup patlayan su sayaçlarına müdahale etmeyerek, suyu vanadan keserek, vakit kaybetmeden ASKİ’ye başvurmaları” açıklamasında bulundu.