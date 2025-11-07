ASKİ Spor Kulübü, dünya şampiyonu sporcular için kutlama pastası kesti

ANKARA (İHA) – ASKİ Spor Kulübü, Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanan sporcular için kutlama pastası kesti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Spor Kulübü, Çin’in Wuxi kentinde yapılan 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası’na beş sporcu gönderdi. Türkiye Taekwondo Milli Takımı sporcularından Merve Dinçel Kavurat (53 kilo) ve Emine Göğebakan (46 kilo) dünya şampiyonu olurken, Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo) dünya ikincisi oldu. Şampiyonanın ardından Ankara’ya dönen sporcular için Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nde kutlama pastası kesildi.

"İki dünya şampiyonluğu ve bir gümüş madalya kazandık"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, etkinlikte yaptığı konuşmada, beş sporcuyla katıldıkları dünya şampiyonasında iki sporcunun altın madalya kazandığını belirterek, "Mutluyuz, gururluyuz. Bir kez daha ASKİ Spor Kulübü olarak Çin’de yapılan dünya şampiyonasında iki dünya şampiyonluğu ve bir gümüş madalya kazandık" ifadelerini kullandı.