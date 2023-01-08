Askıda ekmeğe ilgi arttı

Burhaniye ilçesinde, bakkallık yapan Gökhan Budak’ın başlattığı askıda ekmek uygulaması yoğun ilgi gördü. Manavlık ta yapan Budak, askıya mandalina, muz ve elma gibi meyveleri de asmaya başladı.

Burhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesinde bakkallık ve manavlık yapan 34 yaşındaki Gökhan Budak’ın 2,5 ay önce başlattığı askıda ekmek uygulaması yoğun ilgi gördü. Meyve satışı da yapan Budak, askıya zaman zaman mandalina, muz ve elma gibi meyveleri de asıyor. Dükkanının önüne “Hiç kimse ekmeksiz kalmasın. İhtiyacı olan alsın” diye yazan Budak, uygulamayı devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi. Uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gökhan Budak, “ Askıda ekmek uygulaması yaklaşık 2-2,5 aydan beri başlattığımız bir uygulama ve çok yoğun bir ilgi gördü. Bütün yardımseverlerimizi bekliyorum. Askıda ekmek olduğu gibi, mandalina, muz ve elma gibi meyveleri de ihtiyaç sahiplerine takdim ediyoruz. Ben bu uygulamayı sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Ben buradan herkese sesleniyorum. Herkes elinden geldiğince bir ekmeğini başkası ile paylaşsın. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösterilmesini istiyorum. Herkese teşekkür ederim” dedi. Uygulamayı desteklediğini kaydeden Bilinç Türkoğlu da, “ Askıda ekmek uygulamasını destekliyorum. Bütün vatandaşlarımızı bu uygulamaya davet ediyorum. Bu zamanda çok güzel bir uygulama. Bu kardeşimiz de ekmek te böyle bir uygulama başlatmış. Tebrik ediyorum kendilerini” diye konuştu.