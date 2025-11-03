Aşkın 'Algı Belediyeciliğiyle Silivri Yönetilemez'

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, meclis toplantısında kentsel dönüşümden belediye personeline kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu. Aşkın, “Depremin gölgesinde yaşayan Silivri’nin en öncelikli gündemi kentsel dönüşüm olmalı. Ancak belediye, sadece vatandaşların kendi imkanlarıyla yenilediği binalara poster asarak reklam yapıyor. Bu, tam anlamıyla algı belediyeciliğidir” dedi.

Belediyenin kentsel dönüşüme ayırdığı bütçenin yetersiz olduğunu belirten Aşkın, “Elle tutulur bir çalışma yok. Poster asmakla Silivri depreme hazırlanamaz. Vatandaşın can güvenliği sosyal medyada fotoğrafla değil, planla korunur” ifadelerini kullandı.

Belediyede kurulan “iş gücü analizi komisyonu”nu da eleştiren Aşkın, “Bu komisyon işten çıkarmalara zemin hazırlamak için kuruldu. Göreve gelir gelmez 345 kişiyi işe aldılar, şimdi fazla mı olduk diye düşünüyorlar. Belediyenin kendi hatasının bedelini çalışanlar ödememeli” dedi.

Ekonomik tabloya da dikkat çeken Aşkın, “Kiralanan araçların ücretleri bile ödenememiş, belediye icraya verilmiş. Yani sadece yüksek kira ödemekle kalmıyor, faiz, icra masrafı ve vekalet ücretiyle zararı katlıyorlar. Silivri artık birlikte güzel değil, birilerine güzel” diyerek yönetimi eleştirdi.

Personel ikramiyelerinin hala ödenmediğini hatırlatan Aşkın, “Her mecliste soruyoruz, ‘Ne zaman ödenecek?’ Başkan ‘Personelimle arama giremezsiniz’ diyor. Bu artık bir fıkraya dönüştü ama çalışanlar için hiç komik değil” dedi.

Kasım ayının önemli günlerine de değinen Aşkın, Atatürk ve şehitleri rahmetle andı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaptı. “Silivri’nin en acil meselesi depremdir” diyen Aşkın, “Belediye artık eğlenceye değil, güvenliğe bütçe ayırmalıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.