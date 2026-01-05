Aşkın'dan Mecliste Sert Gündem: Ulaşım, Mezarlık ve Mali Disiplin Uyarısı

Silivri Belediyesi Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi’nde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, 2026 yılının ilk meclisinde kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Konuşmasına yeni yıl temennileriyle başlayan Aşkın, SMA hastası Mustafa Özüner için acil şifa dileğinde bulundu, başarılı genç sporcuları tebrik etti.

Ulaşımda Kritik Uyarı

Aşkın, Silivri’ye raylı sistem yapılmamasının ilçeyi halk otobüslerine mahkûm ettiğini belirterek, İETT’nin özel halk otobüsü esnafına olan hakedişleri ödemediğini söyledi. Her bir esnafın yaklaşık 2 milyon TL alacağı bulunduğunu vurgulayan Aşkın, bu durumun devam etmesi halinde Silivri’nin İstanbul bağlantısının kopabileceği uyarısında bulundu.

Mezarlık Alanlarında Tahsis Talebi

Küçük Kılıçlı Mahallesi’ndeki mezarlık alanının İBB’ye devrine ilişkin gündem maddesine değinen Aşkın, devredilecek alanların Silivrili vatandaşlara tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi halde ilçenin mezarlık sorununun devam edeceğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Deprem Eleştirisi

Silivri Belediyesi’nin ikinci yılını doldurmak üzere olduğunu hatırlatan Aşkın, belediye hizmetlerini yetersiz bulduğunu belirtti. Depreme hazırlığın yalnızca tatbikatlarla sınırlı kaldığını savunan Aşkın, kentsel dönüşüm projelerinde somut adım atılmadığını dile getirdi.

Mali Disiplin ve İkramiyeler

Belediyede mali disiplinin sağlanamadığını öne süren Aşkın, esnaf ve müteahhitlerin alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek zorunda kaldığını söyledi. Belediye çalışanlarının ikramiyelerinin gecikmeli ve eksik ödendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Gündem Mesajlarıyla Kapanış

Konuşmasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Aşkın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğum gününü ve yaklaşan Miraç Kandili’ni tebrik ederek meclis kararlarının Silivri için hayırlı olmasını temenni etti.