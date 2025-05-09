Aşkın'dan Sert Bütçe Eleştirisi: 'Silivri'nin Geleceğine Yazık Ediyorsunuz!'

Silivri Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda 2024 yılına ait kesin hesap görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu. MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin gösteri ve reklam harcamalarıyla israf edildiğini savundu. Belediye yönetimini eleştiri yağmuruna tutan Aşkın, özellikle lüks yemek faturaları, düşük bedelle yapılan taşınmaz satışları ve yatırım eksikliği üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Bütçe Gösteriye, Lüks Harcamalara Gidiyor”

Aşkın, belediye yönetimini “gelir yaratıcı faaliyet yapmamakla” suçlayarak, “Belediyenin gelirleri buhar olmuş, bütçe çarçur edilmiştir. Hizmet yerine eğlenceye öncelik veriliyor. Silivri Belediyesi, kendi imkânlarıyla bir metreküp asfalt bile dökememiştir,” dedi.

Çanta’daki Taşınmaz Satışı Gündemde

Aşkın, 26 Haziran 2024’te Çanta Babalaban Mahallesi’nde 5.368 m²’lik bir sanayi arsasının rayiç bedelin çok altında, 6.613 TL/m² üzerinden Sınırlı Sorumlu İkitelli-Silivri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne satıldığını öne sürerek, “Belediyenin 72 milyon TL kaybı var. Üstelik bu kooperatif Sayın Başkan’ın lansmanını yaptığı yapı,” ifadelerini kullandı.

“Lüks Yemek, Alkollü İçki, Şeffaflık Yok”

Konuşmasında Özel Kalem Müdürlüğü’nün harcamalarını da gündeme getiren Aşkın, “16 kişilik bir yemek için 125 bin TL fatura kesilmiş. Kişi başı 8.000 TL! Faturalarda pahalı şaraplar, rakılar var. Bu bütçeler kamu kaynaklarıyla karşılanıyor,” dedi. Aşkın ayrıca, organizasyon harcamalarının ihaleye çıkılmadan aracı firmalara verildiğini, sadece bir konser için 2 milyon TL ödendiğini söyledi.

“İller Bankası Gerekçesi Geçerli Değil”

Aşkın, Başkan Balcıoğlu’nun sıkça dile getirdiği İller Bankası kesintilerini de karşılaştırmalı verilerle eleştirdi: “2024’te kesinti oranı %26,31. Oysa 2020’de %31’di. Biz o dönemde hizmet ettik, borç ödedik. Şimdi kesintiler düştü ama hizmet yok.”

“Silivri Tarihinin En Kötü Yönetimi”

Başkan Balcıoğlu’nu “mazeret üretmekle” suçlayan Aşkın, “Her mecliste ağlama duvarı dinliyoruz. Gelir yok diyorsunuz ama Özel Kalem, Basın Yayın, Hukuk İşleri müdürlükleri bütçelerini 2-3 kat aşıyor. Bu anlayışla Silivri’nin geleceğine yazık ediliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu görevi yapamıyorsanız bırakın. Silivri'nin pırıl pırıl evlatları bu görevi layıkıyla yapar.”

“Meclis Araştırma Komisyonu Kurulsun”

Aşkın, belediyeyi zarara uğratan harcamalar ve taşınmaz satışlarıyla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulması ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu.

“Kesin Hesaba Oyumuz Olumsuz”

Sultan Aşkın, konuşmasının sonunda, MHP Grubu olarak 2024 yılı kesin hesabına olumsuz oy vereceklerini belirterek, “Silivri halkının kaynaklarının heba edilmesine göz yumamayız. Bu savurganlığa dur demek zorundayız,” dedi.