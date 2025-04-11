Aşkın'dan Sert Eleştiri: 'Silivri Hizmetsizliğe Mahkûm Edildi'

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Av. Sultan Aşkın, 2024 Yılı Silivri Belediyesi Faaliyet Raporu üzerine yaptığı konuşmada sert eleştirilerde bulundu. Aşkın, raporun başarısızlıklarla dolu olduğunu savunarak, belediyenin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını ve hizmet üretmek yerine reklam ve eğlenceye yöneldiğini söyledi.

Silivri Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Av. Sultan Aşkın, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Aşkın, “O makam ağlama makamı değil, hizmet makamı” diyerek başladığı konuşmasında, faaliyet raporunu “Belediyecilik nasıl yapılmaz?” temalı bir örnek olarak nitelendirdi.

“Kamu Tasarruf Tedbirleri Eğlenceye Engel Olmamış”

Faaliyet raporunda öne çıkan projelerin yetersiz ve eksik olduğunu belirten Aşkın, Başkan Balcıoğlu’nun kamu tasarruf tedbirlerini bahane ederek temel belediye hizmetlerini yapamadığını iddia etti. “Aynı tedbirler lüks araç alımına, pahalı konserlere ve reklamlara engel olmamış” diyerek belediyenin önceliklerini eleştirdi.

“Bu Faaliyet Raporu, Diğer Belediyelere İbret Olsun Diye Dağıtılmalı”

Rapora yönelik ironik bir değerlendirmede bulunan Aşkın, “Bu faaliyet raporu bütün belediyelere dağıtılmalı ki bir belediye nasıl yönetilemez, öğrenilsin” ifadelerini kullandı. 2024'ün ilk 3 ayında Volkan Yılmaz döneminden devralınan projeler dışında yeni ve etkili hiçbir çalışmanın hayata geçirilmediğini savundu.

“Barış Manço Kütüphanesi Yıkıldı, Yerinde Yeller Esiyor”

Barış Manço Çocuk Kütüphanesi’nin durumu üzerinden sert çıkan Aşkın, “Tamir edilebilecek bir bina neden yıkıldı? Çocuklarımız özel kurumlara mecbur bırakıldı” diyerek tepki gösterdi. Aynı şekilde yüzme havuzu, gölet kafesi ve sosyal tesislerin de ihmal edildiğini vurguladı.

“Reklam Bütçesi 3 Katına Çıkarıldı, Fen İşleri Bütçesi Azaltıldı”

Aşkın, hizmete değil reklama ağırlık verildiğini de şu sözlerle dile getirdi: “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinin üç katı harcanmış. Fen İşleri’nin bütçesi ise sadece üçte ikisi oranında kullanılmış.”

“Çöp Aracı Kiralama En Karlı Yatırım Olmuş”

Belediyenin araç kiralama ihalelerine de dikkat çeken Aşkın, “Bir çöp aracı kiralayıp belediyeye vermek bu dönemin en karlı yatırımı haline gelmiş” dedi. Günlük 16.500 TL’ye kiralanan çöp araçlarının yıllık maliyetinin neredeyse araç bedelini geçtiğini ifade etti.

“Silivri Artık Birlikte Güzel Değil, Birilerine Güzel”

Konuşmasının sonunda “Silivri, artık birlikte güzel değil, birilerine güzel” diyerek Başkan Balcıoğlu’na atıfta bulunan Aşkın, faaliyet raporuna grubunun olumsuz oy vereceğini belirtti.