Aşkın'dan Sert Eleştiriler: 'Hizmet Yok, Sadece Görüntü Var'

Filistin’deki insanlık dramına değinerek sözlerine başlayan Aşkın, Gazze'de yaşananları “katliam” olarak nitelendirdi ve İsrail’i kınadı. Ardından Marmara Ereğlisi merkezli depremi hatırlatarak, Silivri Belediyesi’nin 1,5 yıldır depremle ilgili hiçbir adım atmadığını, sadece çorba dağıtmakla yetindiğini dile getirdi.

Belediyenin hizmet üretmediğini, üstüne üstlük ciddi borçlanmalara ve icra takiplerine maruz kaldığını vurgulayan Aşkın, spor adası projesi üzerinden gelen icrayı örnek gösterdi. Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi’nin belediyenin değil, bağışçı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını; belediyenin ise projeye dahil olmadığı halde “sahiplenme” çabası içinde olduğunu belirtti.

Asfalt çalışmaları, Değirmenköy Kreşi ve otogar projesine de değinen Aşkın, "İlçe belediyesinin asfalt ihalesi yok ama 13.500 ton asfalt döküldü diyorlar, kim döktü?" sorusunu yöneltti. Otogar projesinin trafik yükünü artıracağını belirterek, “Kamu kaynakları israf edilmemeli, bu tür projeler teknik insanlarla istişare edilerek yapılmalı” dedi.

Kurfallı Bal Kabağı Festivali’ni eleştiren Aşkın, festivalde başkanın "Kabak Kurfallı’nın mı?" sorusunu hatırlatarak, festivallerin sadece eğlenceye dönüştüğünü, üreticiye destekten uzaklaştığını söyledi. Tarımda öncü olan belediyenin bugün tohumları bile dışarıdan alıp dağıttığını ifade etti.

Çalışanların ikramiyelerinin ödenmediğini, bu konuda soru soran personele soruşturma açıldığını belirterek, “Evine ekmek götürmek isteyen çalışanı susturmak hangi belediyeciliğe sığar?” diye sordu.

Çanta’da planlanan tesisle ilgili ise çevreye zararı olmayacağı yönünde belediye tarafından olumlu görüş verilmesini eleştirdi, bu süreçteki yazışmaların meclise yansıtılmamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in 102. yılı, Muhtarlar Günü ve Kızılay Haftası’nı kutlayan Aşkın, CHP İlçe Başkanlığı’na seçilen Doruk Bulut ve ekibini tebrik ederek sözlerini tamamladı.