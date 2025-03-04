Aşkın 'Geçmiş dönemin hizmetleri görmezden geliniyor'

Silivri Belediyesi 2025 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı’nda söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, belediyenin yönetimi ve mali durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönem yönetimine yönelik eleştirileri dinledikten sonra söz alan Aşkın, Silivri’de yaşamayan birinin konuştuğunu düşündüğünü belirterek, "Geçmiş dönemi eleştirebilirsiniz, buna saygı duyarım, ancak en önemli konu hizmettir. Silivri’de kime sorarsanız sorun, bir kişi bile çıkıp ‘Volkan Yılmaz Silivri’ye hizmet etmedi, sadece binaları boyamakla yetindi’ demez. Diyen başına taş düşer" dedi.

Aşkın, enkaz edebiyatı yapmak istemediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki ay mecliste sizin bir yılınızı değerlendirirken geçmiş beş yılı da özetleyeceğim. Ancak şu an şunu söylemek isterim ki, geçmiş dönemde Silivri Belediyesi esnaftan mal alırken, müteahhitlerle çalışırken ödeme konusunda güvenilir bir yapıdaydı. Bugün ise belediyenin mali açıdan zor duruma düşeceğini görüyoruz. Esnafa ve müteahhitlere ödemelerin yapılamayacağı bir noktaya doğru ilerleniyor, işte bizim asıl endişemiz bu" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ve hükümetin hizmet yapmasının önemli olduğunu belirten Aşkın, "Elbette Büyükşehir Belediyesi ve hükümet de hizmet getirmelidir. Hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Ancak Silivri Belediyesi'nin de kendi asli görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Festival ve sosyal etkinliklerden rahatsız değiliz, halkın kültürel ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Ancak esaslı hizmetler yapılmadan, bir sanatçıya 2 milyon 200 bin lira ödeme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Belediyenin asli görevi eğlence düzenlemek değil, halka hizmet etmektir" diye konuştu.

"Geçmiş dönemin hizmetleri görmezden geliniyor"

Aşkın, önceki dönemde yapılan hizmetleri sıralayarak, bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. "Alipaşa’daki hizmet binamızda toplantılar yapıyorsunuz, fotoğraflar çektiriyorsunuz ama bunun bizim dönemimizde yapıldığını fark etmiyorsunuz. Belediyenin ek hizmet binası, afet koordinasyon merkezi, aşevi, sahil güvenlik binası, Kalepark Sosyal Tesisleri, Vakkas Kafe, Gölet Kafe, Kalepark Sosyal Tesisleri... Bunları biz aldığımızda mezbelelik haldeydi. Orayı işletenler belli bir hale getirmişlerdi ancak camları kırık, çatal bıçakları kayıptı. Biz göreve geldiğimizde bu yerleri düzelttik. Ayrıca sağlık ocakları, halk pazar yerleri yaptık ve daha sayamayacağımız birçok hizmeti hayata geçirdik" dedi.

"Mali yönetim dikkatli yapılmazsa belediye tıkanır"

Silivri Belediyesi’nin mali açıdan sıkıntıya girmemesi için harcamaların dikkatli yapılması gerektiğini belirten Aşkın, "Siz eleştirirken sadece bir noktadan yaklaşmayın. Biz eleştiri yapıyorsak, sizin ve Silivri halkının iyiliği için yapıyoruz. Eğer belediyenin bütçesi doğru yönetilmezse, bir süre sonra bu belediye tıkanır. Gayrimenkul satışları da belediyeyi ayakta tutmaya yetmez. Bu yüzden uyarıyoruz. Eğer eleştirilerimizi bu çerçevede değerlendirirseniz memnun oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.

