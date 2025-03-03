Aşkın 'Hizmet Üretilmiyor, Halkımız Bekleyiş İçinde'

Silivri Belediyesi 2025 yılı Mart ayı I. Birleşimi'nde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve İBB-Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Av. Sultan Aşkın, mevcut belediye yönetimini hizmet üretmekte yetersiz kalmakla eleştirerek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"Demokrasiye ve Silivri’ye Yakışmayan Bir Olay Yaşandı"

Konuşmasına önceki meclis oturumlarında yaşanan tartışmalara değinerek başlayan Aşkın, meclis üyelerinin vatandaşların oylarıyla seçildiğini vurguladı. "Burada bulunan herkes halkımızın iradesiyle görev yapıyor. Muhalefetin denetleme ve eleştiri görevi vardır, iktidar ise yaptıklarını anlatmak ve eleştirilere yanıt vermek zorundadır. Tüm meclis üyelerinin kurallar çerçevesinde özgürce kendilerini ifade edebilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanan Aşkın, bundan sonraki meclis toplantılarında demokratik hakların korunması gerektiğini belirtti.

"Silivri Belediyesi, İBB’nin Şube Müdürlüğüne Döndü"

Geçen 11 aylık süreçte Silivri Belediyesi'nin hizmet üretme noktasında yetersiz kaldığını öne süren Aşkın, çöp toplamanın dışında hiçbir hizmetin yapılmadığını söyledi. "Geçen dönem her ay açılışlara ve temel atmalara şahit olan Silivri halkı, artık sadece iş yeri açılışlarıyla yetinen bir belediye başkanını izliyor" diyen Aşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Silivri'de etkin rol üstlenmesine tepki gösterdi.

Aşkın, “Büyük ihtimalle birazdan sayın başkan uzun uzun İBB tarafından Silivri’ye kazandırılan ve aynı anda sadece 50 kişiye hizmet veren kent lokantasını anlatacaktır. Zaten sayın başkan fiilen Silivri Belediyesi’ni İBB’nin şube müdürlüğü haline getirmiş durumda. Her konuda İBB’den ricacı olunuyor” sözleriyle belediyenin bağımsız hizmet üretme konusunda başarısız olduğunu belirtti.

"Önce Yapılanları İşletin, Sonra Yeni Projeleri Konuşalım"

Belediyenin yeni projeler üretmekten ziyade mevcut hizmetleri bile devam ettiremediğini söyleyen Aşkın, “Bizim dönemimizde yapılan ek hizmet binasının merkezi klima sistemi 3 haftadır çalışmıyor. Belediye personeli elektrik sobasıyla ısınmaya çalışıyor. Ayrıca binanın asansörü 2 aydır çalışmıyor” diyerek belediye yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

"Bağışlarla Yapılan Hizmetleri Bile İşletemiyorlar"

Aşkın, belediyenin kendi projelerini üretmek yerine bağışçı marifetiyle yapılan projelere bel bağladığını ve bunları bile yönetmekte başarısız olduğunu ifade etti. “11 aylık süreçte atılan tek temel bağışçılar tarafından yapılan Değirmenköy Kreşi oldu. Ancak bu projede de bağışçılarla yaşanan kriz nedeniyle sosyal medyada belediye ağır eleştiriler aldı” dedi.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

Silivri Belediyesi'nin depreme hazırlık konusunda adım atmadığını belirten Aşkın, Tuzla Deresi'nin ıslah edilmediğini, bu nedenle kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilemediğini ve vatandaşların büyük endişe duyduğunu söyledi. “Deprem haftasında, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ancak benzer acıların yaşanmaması için şehirlerimizi daha güvenli hale getirmeliyiz. Silivri Belediyesi ise eğitimler dışında hiçbir şey yapmadı” diyerek tepki gösterdi.

"Hizmet Üretemeyen Belediyenin Çözümü: Gayrimenkul Satışı"

Silivri Belediyesi'nin hizmet üretmek yerine gayrimenkul satışına yöneldiğini belirten Aşkın, "Mart ayı meclis gündeminde önümüze yine gayrimenkul satışları geldi. Borçlanan belediye yetmedi, şimdi taşınmaz satıyor. Bu gidişle Silivri Belediyesi’ni zor günler bekliyor” diyerek yönetimin finansal politikalarını eleştirdi.

Kadınlar Günü ve Milli Değerler Vurgusu

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Aşkın, kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Kadınların eğitim, istihdam, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsatlardan yararlanması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ayrıca, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u anarak "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimizi de unutmadı

Aşkın, şehitlerimiz Emre Sarıtaş, Fikri Arıkan ve Süleyman Özmen’i rahmet ve minnetle andı.

"Ramazan Bayramı’nı Kutluyorum"

Konuşmasını tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak tamamlayan Aşkın, Silivri Meclisi’nin alacağı kararların Silivri halkı ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.