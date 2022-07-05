Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Meclis 1.Başkanvekili Filiz Güler başkanlık etti. Meclis toplantısına; MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 15 gündem maddesine ilişkin komisyon raporlarının 12’si oy birliği ile 3’ü ise oy çokluğuyla kabul edildi. CHP’li belediye meclis üyelerinin ek bütçeye ‘evet’ diyerek ek bütçenin en büyük gelir kalemi olan taşınmaz satışlarına ‘ret’ kararı vermesi toplantıda tartışma yaşanmasına neden oldu.

BALCIOĞLU: “EK BÜTÇE TEKLİFİNE EVET OYU VERİYORUZ”

Toplantının 2’nci gündem maddesinde ‘Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.’ vardı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, “Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş ek bütçeye ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla Silivri Belediyesi de bu ek bütçeye mecbur kalmıştır. CHP grubu olarak ek bütçe teklifine evet oyu veriyoruz.” dedi.

AŞKIN: “KENDİMİZE KAYNAK YARATARAK EK BÜTÇE OLUŞTURDUK”

2’nci gündem maddesi ile ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın geçen meclis toplantısında dediği gibi girdi maliyetlerindeki ve personel maaşlarındaki artış gibi nedenlerden dolayı böyle bir ek bütçeye ihtiyaç duyuldu. Ek bütçemiz incelendiğinde gelir kalemlerinin hiçbirinde borçlanma durumu söz konusu değildir. Yani biz bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir şekilde borçlanmayarak kendi kaynaklarımızla bir bütçe oluşturduk. Bu da mali durumumuzun ne kadar güçlü olduğunun bir ispatıdır.” ifadelerini kullandı. 2’nci gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

KIRKICI: “HUKUK HER YÖNÜYLE BİZİ BAĞLAMALIDIR”

Toplantının 8’inci gündem maddesinde, “Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Selimpaşa Mahallesi, 186 ada 12 parsel sayılı taşınmazın trampası/takası ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Buradaki görüşümüz olumsuz. Çünkü hatırlanırsa burada geçen yıl yapılan plan değişikliğine de olumsuz bakmıştık. Gerekçemiz imar planlama gerekçesine dayanıyor. İmar hukukunda üst ölçekli planla uyumsuz bir değişiklik yapılamaz. Hukuk her yönüyle bizi bağlamalıdır.” dedi.

AŞKIN: “SÜHEYL BEY’İN HUKUKSUZ SATIŞIN ALTINDA İMZASI VAR”

Kırkıcı’nın açıklamalarına cevaben söz alan Sultan Aşkın, “CHP Grubu maalesef her konuda farklı görüş beyan ediyor. Ben bir tutarsızlık içerisinde olduklarını görüyorum. Sanayicimizin geliştirilmesi, desteklenmesi noktasında belediyemizin yanında olduğunu söylüyorlar, Silivri’de olan rantın belediyemize girmesi noktasında destekçiniziz diyorlar ama böyle bir konuda negatif görüş bildiriyorlar. Süheyl Bey plan notlarından ve hukukun dışına çıkılmasından bahsetti ama burada herhangi bir imar artışı söz konusu değil. Burada bizim sanayicimizin imalatlarının artırılması noktasında bir takas söz konusu. Ayrıca belediyemize 500 m² bir yeşil alan kazandırmış durumdayız. Yani hem sanayicimiz kazanıyor hem belediyemiz kazanıyor. Ayrıca hukuksuzluktan bahsedecek olursak Süheyl Bey bu konuda en son konuşacak isimlerden biridir. Kendisi, Silivri Belediyesinin CHP’de olduğu dönem, mahkeme kararının aksine satış yapmış grubun içerisinde imzası olan bir belediye meclis üyemizdir.” dedi. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

YONAT: “ARSA SATIŞLARINA PRENSİP OLARAK ONAY VERMİYORUZ”

9’uncu gündem maddesinde “Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada, 108 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan CHP’li Silivri Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yonat, “Biz CHP Grubu olarak arsa satışlarına hayır diyoruz. Ek bütçeye evet dedik ama arsa satışlarına prensip olarak onay vermiyoruz.” dedi.

ÇAVDAR: “CHP GRUBU TUTARSIZ DAVRANIYOR”

Yonat’a cevaben söz alan AK Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar, “CHP Grubu’nun bu tutarsızlığını Silivrili vatandaşlarımıza şikâyet etmek istiyorum. Ek bütçeye evet diyorsunuz ama ek bütçenin içerisindeki en büyük gelir kalemi olan taşınmaz satışlarına hayır diyorsunuz. O zaman ek bütçeye niye evet dediniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) her fırsatta ‘engelleniyoruz’ söylemleri kullanıyorsunuz. Şimdi biz de çıkıp burada ‘CHP bizi engelliyor’ mu diyelim?” şeklinde konuştu.

BARLAS: “CHP DÖNEMİNDE SİLİVRİ BELEDİYESİ 215 DÖNÜM YER SATTI”

CHP Grubu’nun taşınmaz satışlarına yönelik söylemleriyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas da, “İBB, son 3 yılda meclise 600’e yakın satış dosyası sundu ve biz Cumhur İttifakı olarak bunlara ‘evet’ dedik. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar döneminde Silivri Belediyesinde 215 dönüm yer satışı yapıldı. Şu an ek bütçeye konmak için bir satış yapılmak isteniyor. Ben CHP’li arkadaşlarımızın tavrını anlamakta güçlük çekiyorum.” dedi.

AŞKIN: “EK BÜTÇENİN EN YÜKSEK GELİR KALEMİ TAŞINMAZ SATIŞLARIDIR”

Barlas’ın ardından söz alan Sultan Aşkın, “Gökhan Bey bütçeye evet dediklerini ancak prensip olarak taşınmaz satışlarına karşı olduklarını söyledi. Acaba kendileri bütçenin gelir kalemlerine baktı mı? Bence bakmadı. Çünkü en yüksek gelir kalemi taşınmaz satışlarıdır. Yani satış gelirlerine evet dediğiniz bir ek bütçede kalkıyorsunuz ‘Bu gayrimenkuller satılmasın’ diyorsunuz. Ek bütçe ne olacak o zaman? Nasıl yapacağız? Meclis üyelerimizin, gruplarımızın belediyeyi olumluya yönlendirmesi lazım. Maalesef bugün de gördüğümüz gibi verdiğiniz kararlarda bile ciddi bir çelişki söz konusu.” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİNE 157 DÖNÜM TAŞINMAZ KAZANDIRDIK”

CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu’nun, “Biz bu belediyeyi borçla teslim almıştık. Bizim dönemimizde satılan tüm arazilerin hepsi yine Silivri’nin hizmetine sunulmuştur. Gönlümüz rahat. Allah herkese bizim gibi vatandaşına hizmet eden bir anlayışla, tertemiz bir şekilde görev yapmayı nasip etsin.” açıklamalarına cevaben tekrar söz alan Sultan Aşkın, “Biz çalışanların ücretlerinin ödenmediği, hacizler gelen, müteahhitlerin belediyeye mal vermek istemediği, her türlü kamu borcunun sabit olduğu, borç batağında bir belediye teslim aldık. CHP kendi döneminde 215 dönüm yer satmış. Bu yerlerin parası nereye gitti diye merak ediyorum açıkçası. Yapılan bir kültür merkezi mi var? Bir spor salonu mu var? Bir yüzme havuzu mu var? Hiçbir şey yok. Bizim dönemimize dönelim: 3 yılı aşkın süredir belediye olarak sadece yaklaşık 2 dönüm yer satmışız. Ne yapmışız bu parayla? Sizin son 10 yılda ödemediğiniz sosyal denge tazminatlarını ödemişiz. Başka ne yapmışız? 3 yıl içerisinde ihdaslarla belediyemize 84 dönüm alan kazandırmışız. Bununla birlikte bağışlarla 73 dönüm alan kazandırmışız. Yani 2 dönüm satmışız, 157 dönüm kazandırmışız. Böyle bir mali tablo varken kalkıp ‘Bizim alnımız ak, biz belediyeyi zaten borçla aldık demeniz ayıptır.’ Takdiri vatandaşlarımıza bırakıyorum.” diye konuştu.

KALAYCI: “CHP GRUBU DIŞARIDAN YÖNLENDİRİLİYOR”

CHP Grubunun aldığı ret kararına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı ise, “Bu konuyla alakalı dün komisyonda arkadaşlarla görüştüğümüzde tavırları böyle değildi. Bu karar gayet olumlu ve herkesin birlik içerisinde verdiği bir karardı. Muhtemelen dışarıdan yönlendirmelerle bazı arkadaşlarımız bu konuyla ilgili söz aldı ve bu konuşmaları yaptılar. Dün bu satışlarla ilgili Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz çok net bir şekilde gençlik merkezi vurgusu yaparak gençlerimize yatırım yapılacağını söylemişti. Bunu göz ardı etmemek lazım. Belediyenin çok fazla işine yaramayacak olan bir yeri satıp gençlerimize hitap edecek bir yatırımı bir an önce devreye sokmak Silivri’miz için çok daha faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.