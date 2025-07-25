Aslı Akademi kapılarını geleceğin şeflerine açıyor

Türkiye’nin önde gelen kafe-fırın zincirlerinden Aslı, pastacılık ve unlu mamuller sektöründe nitelikli ve sahaya hazır profesyoneller kazandırmak amacıyla ‘Aslı Akademi’yi hayata geçirdi. Sektördeki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına modern çözümler sunmayı hedefleyen akademi, teori ve pratiği birleştiren kapsamlı eğitim programıyla dikkat çekiyor.

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve yenilikçi yaklaşımıyla kafe-fırın sektörüne yön verenlerden olan Aslı, profesyonel mutfaklara nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yeni kurulan ‘Aslı Akademi’, pastacılık ve unlu mamuller alanında kariyer hedefleyen, gelişime açık bireyleri sektöre hazırlayan uygulamalı bir eğitim merkezi olacak.

Gerçek mutfak deneyimiyle keyifli ve etkili eğitim

Akademide sunulan eğitimlerle gerçek mutfak koşullarında uygulamalı olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler. Eğitimlerde teorik bilgiler, eğitmen şefler eşliğinde pratikle pekiştirilecek. Ayrıca katılımcılar hijyen kuralları, müşteri ilişkileri ve mutfak disiplini gibi temel alanlarda da donanım kazanacak. Program sonunda eğitim alanlar markanın mutfaklarında şeflik yapmaları için yeni bir kariyere başlayabilecek.

Sektörün yetenek açığını kapatan bir model

Marka bünyesinde yeni kurulan Akademi’yle ilgili bilgi veren Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, "Aslı Akademi’yi sektördeki yetenek açığını kapatmaya yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz. Katılımcılar alacakları teorik bilgiyi konusundaki uzman eğitmenlerden alacakları eğitimle pratiğe çevirme fırsatına kavuşacak. Bu sayede her biri gerçek mutfak deneyimi kazanarak akademiden mezun olacak" dedi.

Aslı mağazalarında öncelikli çalışma fırsatı

Bayıralan, akademi mezunlarının istihdam sürecinde öncelikli olarak değerlendirileceğini belirterek, "Aslı’nın büyüyen şube ağında oluşacak yeni kadrolar için mezunlarımız öncelikli adaylarımız olacak. Geleceğin önemli şeflerinin akademiden çıkacağına inanıyor, bu konuda eğitim almak isteyen ve yeteneğine güvenen herkesi akademimize başvurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Katılımcılar eğitim alanını seçebiliyor

Yapılan açıklamaya göre, akademide Pasta ve Ekmekçilik ile Unlu Mamuller eğitimleri olmak üzere 2 farklı alandan biri seçilebiliyor. Tüm programlar, markanın uzman şeflerinin gözetiminde uygulamalı olarak yürütülüyor. Akademiye başvurular asliakademi.com üzerinden, 10 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.