Aslı Naz Konakları'nın temeli atıldı

Alipaşa yolu Köstemir Caddesi (Anadolu Hastanesi arkası) üzerinde 13.000 m2 arazisi olup, 3.000 m2 inşaat Oturumu, 10.000 m2 Yeşil Alana sahip olan Aslı Naz Konakları’nda Sosyal Donatı Alanları, Kapalı ve Açık Yetişkin Çocuk Havuzu, Çocuk Parkı, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Yürüyüş Parkuru, Süs Havuzları mevcut

İş insanı Uğur Vergili tarafından hayata geçirilen 'Aslı Naz Konakları'nın bugün gerçekleştirilen temel atma törenine Bülent Ersoy, Petek Dinçöz, Demet Şener, Alişan, Selahattin Alpay, Derya Bedavacı, Şenol İpek, Tanju Çolak, Ece Erken, Özlem Yıldız, Saba Tümer, Buse Varol, Ebru Polat, İsmail Türüt, sosyal medya fenomenleri Nagihan Karadere, Adem Kılıçlı, Recep Demiray, Vural Music, Lanet Bebe, Gamze Acet, Semra Aydemir katıldı.

Temel atma törenine ayrıca ; İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, Ülkü Ocakları İstanbul 6il başkan yardımcısı Erhan Özkök, Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivrispor Kulübü Başkanı Akgün Duru, Alibey Spor Kulübü Başkanı Ali Tonta ve Güreş Ağası Çetin Ceylan da katıldı.

