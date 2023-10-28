ASO 1. OSB'de 100. yıl sevinci

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet’in 100. yılını gerçekleştirdiği birçok etkinlikle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ASO 1. OSB “Cumhuriyet’in 100.yılında 100 Bisiklet ile Pedal Çeviriyoruz” etkinliği düzenledi. Bölgede yer alan farklı yaş gruplarından öğrenciler başta olmak üzere sanayiciler ve işletmelerin çalışanlarının da yer aldığı etkinlikte 100 bisiklet, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna pedal çevirdi.

Söz konusu kutlamalarda sanayiciler ve ASO 1.OSB’ye bağlı okulların öğrencileri bir araya gelerek Cumhuriyet yürüyüşü de gerçekleştirdi. Türk bayrakları ile süslenen ve yoğun katılıma sahne olan kutlamalarda, ASO 1. OSB’ye bağlı ASO 1. OSB Anaokulu, ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 29 Ekim mutluluğunu şölene çevirdi. ASO 1. OSB çevresinde marşlar söyleyen katılımcılara bölgede yer alan vatandaşlar da eşlik etti.

ASO 1. OSB’nin dört bir yanında sergilenen Türk bayrakları altında gerçekleşen kutlamalarda, Ankara seğmenleri ve zeybek gösterileri de Cumhuriyet’in bu özel yılını unutulmaz hale getirdi.

ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman kutlamalarda yaptığı konuşmada, “ASO 1. OSB olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu özel günde, geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Cumhuriyet’imizin aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla ilerlemesi dileğiyle, gençlerimize başarılı, mutlu, huzurlu nice yüz yıllar devredeceğimize hiç şüphemiz yok. Genç neslin de ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına olan inancımız sonsuzdur” diye konuştu.

Etkinliklere Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, ASO 1.OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, sanayiciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.