ASO 60'ıncı yılını 'Bir Ankara Müzikali' adlı programla kutladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruluşunun 60’ıncı yılını, düzenlediği “Bir Ankara Müzikali” adlı programla kutladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruluşunun 60’ıncı yılına özel, “Bir Ankara Müzikali” adlı müzikalle kutladı. Etkinlikte ünlü sanatçı Uğur Aslan’ın sunumuyla Ankara’nın binlerce yıllık tarihi ve Başkentin 100 yıllık hikayesi Cumhuriyet ruhuyla müzik ve danslar eşliğinde anlatıldı. Ev sahipliğini ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın yaptığı etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ASO üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce sanatsever katıldı. Davetlilerin Ankara ezgilerine eşlik ettiği gecenin finalinde sahneye davet edilen ASO Başkanı Ardıç, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterileri ve yöresel ezgiler eşliğinde dansların yer aldığı gösteride, Cumhuriyet dönemi baloları da sahneye taşındı. ASO Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da salonu dolduran binlerce sanatseverle birlikte Ankara ezgilerine eşlik etti. Yaklaşık 2,5 saat süren müzikalde sanatseverler keyifli bir akşam geçirdi.

Programın finalinde sahneye davet edilen ASO Başkanı Ardıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı ve ASO Yönetim Kurulu üyelerini de sahneye davet etti. Bir Ankara Müzikali’ni yazan ve yöneten Şirin Aktemur ve programda sunum yapan Uğur Aslan olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür eden Ardıç, “Ankaralı sanayicilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a da bizleri yalnız bırakmayıp destek verdiği için müteşekkiriz” dedi.

"Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak 60. gurur yılımızı kutluyoruz"

Ardıç, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve gayretlerinden dolayı ASO Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan ve tüm ASO Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ederek, “Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak 60. gurur yılımızı kutluyoruz. 18 Kasım 1963’te 259 sanayiciyle kurulan Odamızla, bozkır olarak bilinen Başkentimiz artık bir sanayi kentine dönüştü. Bugün 9 bine yaklaşan üye sayımızla kocaman bir aile olduk. Sadece Ankara için değil, ülkemizin ekonomisi için de en büyük katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Çok değerli üyelerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inancım tam” dedi.