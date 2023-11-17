ASO 60 yaşında

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

İş adamları tarafından Ankara’yı sanayi kenti haline getirmek için 18 Kasım 1963 yılında kurulan Ankara Sanayi Odası, 60’ıncı yıl dönümünü kutluyor. ASO Başkanı Seyit Ardıç, 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ankara Sanayi Odası’nın sadece Başkentin değil, Türkiye sanayisinin gelişiminde de öncü bir rol oynadığını belirterek şunları kaydetti:

“Ankara Sanayi Odası bundan tam 60 yıl önce 259 iş insanı tarafından genç Cumhuriyet’in başkentinde gelişmeye başlayan sanayiye sarsılmaz bir temel atmak için kuruldu. Hedef, bozkır Ankara’yı sanayi kenti haline getirmekti. Ankara Sanayi Odası olarak 60. yıl dönümümüzü, kurucu üyelerimizin hedeflerine ulaşmanın gururu ve mutluluğu ile kutluyoruz. Odamız, geçen 60 yılda hem Başkentimizin hem de ülkemizin sanayisinin gelişiminde öncü rol oynadı. 18 Kasım 1963’te 259 sanayici ile yola çıkan Ankara Sanayi Odamız, bugün 13 Organize Sanayi Bölgesi, 142 Ar-Ge Merkezi, 37 Tasarım Merkezi, 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 40 meslek grubu ve 9 bin üyesiyle sadece Ankara’nın değil, ülkemizin ekonomisine de yüksek katma değer sağlıyor.”

Ardıç, Ankara’nın dünyayı ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden Başkentli sanayicilerle yüksek ve ortak-yüksek teknoloji alanlarında en çok yatırım yapılan bölge olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda ülkemizin büyük atılımlar yaptığı savunma sanayi sektörünün de kalbi Ankara’da atıyor. Başkentli sanayicilerimiz dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor. Ankara Sanayi Odası, Türkiye’nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi ASO Model Fabrika, ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM), ASO Eğitim Vakfı, ASO Teknik Koleji’yle mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ülkemize yön veriyor” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çok çalışacaklarını belli eden Ardıç, “Dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip, ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Odamızın kuruluşunun 60’ıncı yılını bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, ASO’nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm sanayicilerimize şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal edenleri minnet, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.