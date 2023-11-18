ASO ailesi 60. yılında Ata'nın huzurunda

Ankara Sanayi Odası kuruluşunun 60. yıl dönümünde Başkan Seyit Ardıç önderliğinde ASO ailesi olarak Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

18 Kasım 1963’te kurulan Ankara Sanayi Odası (ASO) 60. yıl dönümünü kutluyor. ASO Ailesi kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, başarılarla dolu 60 yılın gururunu Ulu Önder Atatürk’le O’nun manevi huzurunda paylaştı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan ASO Başkanı Ardıç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bize bıraktığınız mirası gelecek nesillere taşımak, “muasır medeniyet” seviyesine erişmek için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Anıtkabir’deki tören, ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığındaki kortejin Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri, Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, ASO üyesi firmaların temsilcileri ve ASO personelinden oluşan kortej, Aslanlı Yol’da yürüyüşün ardından Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu anıta geldi. ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

“Üretimi artırmak için kararlı adımlarla yürüyoruz”

Tören Misak-ı Milli Kulesi’nde devam etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın başarılarla dolu 60 yılı geride bıraktığını belirterek, “İşaret ettiğiniz yolda; Odamız üyesi 9 bin iş insanımızla bugün de üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. ASO Başkanı Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

“En büyük eserim” dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Ankara Sanayi Odası’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda olmanın heyecanı içindeyiz. ‘Her fabrika bir kaledir’ sözlerinizden hareketle kurulan Ankara Sanayi Odamız, başarılarla dolu 60 yılı geride bıraktı. Bozkır Ankara, ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sanayi kentlerinden biri oldu. İşaret ettiğiniz yolda; Odamız üyesi 9 bin iş insanımızla bugün de üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bir kez daha söz veriyoruz; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bize bıraktığınız mirası gelecek nesillere taşımak, “muasır medeniyet” seviyesine erişmek için çok çalışacağız. Minnet ve özlemle hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”