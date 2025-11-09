ASO Başkanı Ardıç: 'Ankara'mız en büyük 2'nci sanayi şehri haline gelmiştir'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Ankara’mız en büyük 2’nci sanayi şehri haline gelmiştir. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 4’üncü kenti, ihracatında yüzde 12 yüksek teknoloji payı ile büyük sanayi şehirlerimiz arasında birincidir" dedi.

Başkent Ankara Meclisi’nin ’7’nci Oğlan Genel Kurul Toplantısı ve Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri Töreni’, ASO Başkanı Ardıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Yüksek İhtisas Üniversitesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkent Ankara Meclisi Üyelerinin geniş kalımıyla yapıldı. Ödül töreninde ASO Başkanı Seyit Ardıç’a Başkent Ankara Meclisi tarafından ’Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü’ takdim edildi.

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Seyit Ardıç, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin değerleriyle üretim kültürünü daha ileri taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara’mız en büyük 2’nci sanayi şehri haline gelmiştir"

Ankara’nın artık sadece idari değil, sanayinin, teknolojinin ve katma değerli üretimin başkenti olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini ifade eden Ardıç, "Ankara’mız en büyük 2’nci sanayi şehri haline gelmiştir. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 4’üncü kenti, ihracatında yüzde 12 yüksek teknoloji payı ile büyük sanayi şehirlerimiz arasında birincidir. Ülkemizin savunma sanayiinin kalbidir. Sayısı 15’e ulaşan organize sanayi bölgelerimiz ile üretim ekonomisinin merkezidir. Üniversiteleri, teknoparkları ve Ar-Ge merkezleriyle ülkemizin inovasyon kapasitesine en büyük katkıyı sağlayan illerden biridir. Türkiye’de ilk kez odamızın hazırladığı İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK’te birinci sıradadır. Ankara’mız, sanayimizin dönüşümünde öncüdür" diye konuştu.

Ardıç, sanayicilerin sorunlarını yerinde dinleyerek, çözüm üretmeye odaklı bir yaklaşımla ASO Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti ve hem merkezi yönetimle hem de yerel yönetimlerle sanayiciler arasında güçlü bir köprü kurmaya çalıştığını vurguladı. Başkan Ardıç, "Ankara Sanayi Odası olarak rekabet gücümüzü artırmak için üretimden ihracata, dijital ve yeşil dönüşümden mesleki eğitime kadar farklı alanlarda projeler geliştiriyor, faaliyetler yürütüyor, üyelerimize eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kalkınmanın temel şartının kadınların ve gençlerin ekonomik hayata güçlü katılımı olduğunu biliyoruz. Bunu hem üretimde hem de kurum kültürümüzde ortaya koyuyoruz" dedi.

"Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapacağız"

Ankara’nın sanayi ve teknoloji vizyonunu için 2 büyük projeden bahseden Ardıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Temelli Sanayi Havzası’nda kuracağımız ASO Teknoloji Üssü’nde sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getireceğiz. Kentimizin sahip olduğu potansiyeli yüksek katma değere dönüştüreceğiz. Hükümetimiz tarafından da desteklenen bu projemiz ile Ankara’yı yalnızca Türkiye’de değil, bölgede de teknolojinin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ankara’ya bir serbest bölge kazandırmak için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yüksek katma değerli yatırımları Ankara’ya çekecek bu adım, ihracatımızı artıracak ve kentimizin küresel rekabetçiliğini güçlendirecek. Bu iki vizyon projemiz, Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimizin en önemli kilometre taşlarını oluşturacak."

"Hedeflerim ve projelerim; Başkent Ankara Meclisi’nin çizdiği vizyonla örtüşüyor"

Konuşmasının sonunda Başkent Ankara Meclisi’nin ortak aklı önceleyen kıymetli bir yapı olduğunu dile getiren Ardıç, "Ankara’mızın sanayi ve teknolojisi kadar kültürünü, kimliğini, sosyal yaşamını, çevresel duyarlılığını da önceleyen Başkent Ankara Meclisi’nin çalışmalarını büyük bir takdirle takip ediyorum. Ankara’ya dair hayallerim, hedeflerim ve projelerim; Başkent Ankara Meclisi’nin çizdiği vizyonla örtüşüyor. Kurtuluş Savaşı’mızın karargahı, Cumhuriyetimizin kurulduğu, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan bir Başkent olan Ankara’mıza her birimizin ayrı bir sorumluluğu var. Başkent Ankara Meclisinin Üstün Hizmet ve Başarı Ödüllerini, Ankara’ya duyulan derin sevginin, sorumluluğun ve hizmet bilincinin bir nişanesi olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç’a, Ankara sanayisinin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yüksek teknolojili üretim kapasitesinin artmasına yaptığı katkılardan dolayı ’Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü’ takdim edildi.

"Bu ödülü, Ankara’da sanayinin ve teknolojinin daha da gelişmesi için emek veren on binlerce kişi için alıyorum"

Başkan Ardıç, ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü, sadece şahsım adına değil; Ankara’da sanayinin ve teknolojinin daha da gelişmesi için emek veren on binlerce çalışanımızın, sanayicimizin, girişimcimizin, mühendisimizin, ustamızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin adına alıyorum. Bu çok kıymetli ve anlamlı ödülün bana, kentimiz için daha fazla çalışma sorumluluğu yüklediğini de biliyorum" ifadelerini kullandı.