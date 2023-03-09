ASO Başkanı Ardıç: 'Ankara patent, marka, tasarım ve faydalı model çalışmaları açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve hızlı gelişim arz etmektedir'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, patent kategorisinde ‘2023 yılının En’leri’ arasında yer alan ASELSAN ve TUSAŞ’ın ASO üyelerinden olduğuna dikkat çekerek, “Ankara patent, marka, tasarım ve faydalı model çalışmaları açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve hızlı gelişim arz etmektedir” dedi.

ASO ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliği ile düzenlenen firmalara patent, marka, tasarım ve tescil süreçlerinin ele alındığı “TürkPatent ile ASO Gündem Toplantısı” gerçekleştirildi. ASO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Başpınar, patent, marka, tasarım ve tescil süreçleri ile ilgili sanayicilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkanı Ardıç’ın yanı sıra TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Başpınar ile daire başkanları katıldı.

“Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye”

ASO Başkanı Ardıç burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin fikri sermayesinin arttırılması ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, istikrarlı ekonomik büyümenin ve kalkınma hedeflerinin anahtar bileşenleri olduğunu aktararak, “Bu bileşenler, özellikle sanayi sektöründe kritik önem taşımaktadır. Sanayi işletmeleri bünyesindeki Ar-Ge merkezlerinde sürdürülen teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve korunması, Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü arttırmak anlamına gelmektedir. ‘Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’ vizyonuyla benimsenmiş olan On Birinci Kalkınma Planının ana hedefleri arasında da ‘İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi’ ile ‘Rekabetçi Üretim ve Verimlilik’ yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Ankara 2. sırada yer almaktadır”

Ankara’nın yenilik üretimi ve fikri mülkiyet konusunda 2022 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, tasarım başvurularında 4 bin 548 başvuru ile 4. sırada yer aldığını belirten Başkan Ardıç, “Tasarım sayısı 2019 yılında 2 bin 926 iken, hızlı bir büyüme sergilenerek bu sayı 2022 yılında 4 bin 548’e yükselmiştir. Markada 16 bin 101, faydalı modelde 502, patentte bin 172 başvuru ile Türkiye’de Ankara 2. sırada yer almaktadır. 2022 yılında en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firmanın 3’ü Ankara Sanayi Odası üyesidir. Ayrıca, patent kategorisinde “2023 yılının En’leri” arasında 1. sırada yer alan ASELSAN ile 3. sırada yer alan TUSAŞ, ASO üyelerindendir. Bu itibarla Ankara, patent, marka, tasarım ve faydalı model çalışmaları açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve hızlı gelişim arz etmektedir” diye konuştu.

“Patent Bilgi Merkezi Ağın’a ASO’da dahil oldu”

Başkan Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu arasındaki iş birliklerinin arttırılması temel hedefleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu istikamette, sanayicilerin sınai haklar konusunda şuurlandırılmasına katkı sağlamak, yenilikçiliği, üretkenliği ve tasarımcılığı teşvik ederek ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Patent ile ASO arasında 2013 yılında imzalanan çerçeve protokol ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Söz konusu Protokol ile sanayicilerin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan hızlı ve hedef odaklı hizmet alması amacıyla ASO bünyesinde 2016 yılında “Bilgi ve Doküman Birimi” kurulmuş olup sanayicimizin tüm dünyadaki patentlere ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmıştır. Böylece Avrupa Patent Ofisi bünyesinde bulunan ve 300’den fazla Bilgi ve Dokümantasyon biriminden oluşan Patent Bilgi Merkezi Ağın’a ASO’da dahil olmuştur.”