ASO Başkanı Ardıç: 'Daha yeşil bir ekonomi ilkesiyle yaşadığımız kente sorumluluğumuzun farkındayız'

Pilot Yeşil OSB seçilen ASO 2. OSB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u konuk etti. Programda konuşan ASO Başkanı Ardıç, “Biz sanayiciler, üretim sürecinde ortaya çıkan kirlenme karşısında daha yeşil bir ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkesiyle yaşadığımız kente sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, ASO 2. OSB’yi ziyaret etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ın da katıldığı ziyaret, ASO 2. OSB Başkanı ve ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyükelçi Meyer-Landrut, Sanayinin Yeşil Rotası Programı ile yeşil OSB çalışmalarına hız veren ve Pilot Yeşil OSB seçilen ASO 2. OSB’de dönüşümle ilgili çalışmaları yerinde inceledi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, programda yaptığı konuşmada, “Biz sanayiciler, üreterek topluma fayda sağlarken aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkan kirlenme karşısında daha yeşil bir ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkesiyle yaşadığımız kente sorumluluğumuzun farkındayız” dedi. ‘Yeşil sanayi’ ve ‘döngüsel ekonomi’ kavramlarına farkındalığın arttığına dikkat çeken Ardıç, bu kavramların gelecek dönemde çok daha önemli hale geleceğini söyledi.

“Bizim de karbon düzenlemelerine sahip olmamız gerekiyor”

Avrupa Birliği’nin ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ geçiş dönemi uygulamalarının 1 Ekim itibarıyla Türkiye’de uygulamasının başladığını hatırlatan Başkan Ardıç, “Bu, Türkiye için bir işaret fişeği. Dünya genelinde karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemleri norm haline gelirken, bizim de karbon düzenlemelerine sahip olmamız gerekiyor. Karbon fiyatlandırmasından zarar gören değil, fayda sağlayan ülkeler tarafında olabilmemiz çok önemli” dedi.

“Sanayiciler olarak topyekün mücadele etmeliyiz”

Şirketlerin sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri için finansal performanslarının yeterli olmadığını belirten Ardıç, “Şirketlerin toplum ve çevre için yarattıkları finansal olmayan değerlerini de ortaya koymaları ve sürdürülebilirlik risklerini doğru şekilde yönetmeleri gerekiyor. Bu nedenle ülkemiz sanayicileri olarak topyekün bir mücadelenin içine girmek zorundayız. Çok hızlı hareket edersek bunu bir avantaja çevirebileceğimize de inanıyorum” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası olarak Avrupa Yeşil Mutabakatının üyelerin üzerindeki etkilerinin yönetilmesi projesine başladıklarını belirten Ardıç, şöyle devam etti:

“Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Projemizle, sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlayacağız. Düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmelerini ve enerji verimliliği, yeşil altyapı, gelişmiş su döngüselliği, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları hayata geçirerek ASO olarak Yeşil dönüşümünün sağlanmasını hedefliyoruz.”

“İlk yatırımı yapanlar olarak yarının kazananı olacaksınız”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da, yaptığı konuşmada, sanayici ve tüketicilerin, karbon emisyonlarının azaltılması sürecine katkı sağlamasının önem taşıdığını söyledi. Sanayi ve enerji üretiminde karbon emisyonlarının azaltıldığı bir sürece doğru gidildiğine işaret ederek, bu süreçten geri dönüş olmadığını belirtti. Gerçek dönüşümün sağlanabilmesi için sahada da adımların atılmasının önem taşıdığını aktaran Meyer-Landrut, “Emisyon Ticaret Sistemi Avrupa Birliği’nin sıfır karbon hedefi için önemli araçlarından birisi. Türkiye’nin de, iş birliğimizi artıracak bu kanunu çıkarmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. ASO 2. OSB’de yeşil dönüşüm için yapılan işlerin oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, “İlk yatırımı yapanlar olarak yarının kazananı olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Program, ASO 2. OSB Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürü Dilek Demir’in sunumuyla devam etti. Ardından, Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ASO 2. OSB İlave Alanı ve Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.