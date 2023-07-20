ASO Başkanı Ardıç: 'Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu öğrencilere çağdaş yetkinlikleri aktarmayı amaç edindi'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu, kuruluşundan günümüze çağdaş yetkinlikleri ve insani erdemleri yetkin hocalarımızla birlikte en verimli şekilde, güncel bilgi ve yöntemlerle öğrencilerimize aktarmayı amaç edindi” dedi.

Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene ASO Başkanı Seyit Ardıç, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Şenel Karabulut ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Meslek Yüksekokulu’ndan bu sene 68 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

ASO Başkanı Ardıç konuşmasında, "Kuruluşundan günümüze çağdaş yetkinlikleri ve insani erdemleri yetkin hocalarımızla birlikte en verimli şekilde, güncel bilgi ve yöntemlerle öğrencilerimize aktarmayı amaç edindi. Mezunlarımız eğitim hayatlarında ve mesleklerinde çok başarılı olarak yüz akımız oldular. Bugün de sizlerin mezuniyetinizi kutlamak üzere bir araya geldik. 1. OSB Meslek Yüksekokulu ailesi olarak bugün sizleri son derece donanımlı bir şekilde çalışma hayatınıza uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardıç, mezunların hayatlarındaki önemi bir dönüm noktasında olduklarını söyledi. Öğrencilerin okula başladıkları ilk günden itibaren gelişmeye başladıklarını kaydeden Ardıç, “İlkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdiniz, bugün itibarıyla meslek yüksekokulundan mezun oluyorsunuz. Her mezuniyetiniz yeni bir başlangıca vesile oldu. Bir sonraki aşamada meslek hayatınıza başlayacaksınız. Akademik bilgilerin yanı sıra, bu bilgileri hayata uyarlama, değişime ayak uydurma, yenilikçi ve girişimci olma becerileriniz sizleri ön plana çıkaracaktır. Ne bildiğiniz kadar, bildiklerinizle ne yapabildiğiniz, bilgilerinizi pratiğe ve faydaya nasıl çevirebildiğiniz önemli olacaktır” dedi.

Ardıç, mezunların teknik ve teknolojik gelişmelere çok çabuk bir şekilde adapte olması gerektiğine dikkati çekerek, “Akıllı fabrikaların, makinelerin, yapay zekânın ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital çağda güncel gelişmeleri çok iyi kavramak ve kullanmak durumundayız. Hızla değişen bu dünyada kendimizi bilimsel gelişmeler uyarınca yenilemek, değişime ayak uydurmak, muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşımak için şarttır” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözlerini hatırlatan Ardıç, mezunların bir meşale gibi Türkiye’yi ileriye taşıyacaklarını ifade ederek, “Hedefe ulaşmada yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze bazen engeller çıkacak, bazen belki zorlanacaksınız fakat asla yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri aşacaksınız” dedi.

Mezuniyet töreni, mezunların keplerini atmasıyla sona erdi.