ASO Başkanı Ardıç: 'Hedefimiz sanayide kadın istihdamını arttırmaktır'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Hedefimiz sanayide kadın istihdamını arttırmaktır. Çünkü o güç onlarda var. Kadının eli, emeği ve aklı, Ankara sanayisinde daha fazla yer alacak” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) ortaklığıyla düzenlenen ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nin imza töreni ASO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlama ve sanayide çalışan kadın istihdamını arttırma amacıyla geliştirilen projede ‘Sanayide kadın çalışamaz’ bakış açısının değiştirilmesi hedefleniyor. Törene, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit katıldı.

‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nin önem sarf ettiğini vurgulayan ASO Başkanı Ardıç, bundan yüzyıl önce bu topraklarda vatanı kurtarmak için bir seferberlik olduğunu, bu süreçte kadınların her zaman olduğu gibi seferberliğe katılmak üzere sanayide gerekli iş gücünü karşılayarak ilk kez kamusal alanda yer aldığını belirterek, "Mühimmat fabrikaları ve birçok gerekli askeri ihtiyacı ürettiler. Yeni kurulan ulus devlette kadınlar üretimde yer almaktan vazgeçmedi. Sadece iş gücü olarak değil, yıllar geçtikçe diğer kadrolarda da yavaş yavaş yer almaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Sanayide düşük seviyede olan kadın istihdamını arttırma ve kadınların ekonomik alanda güçlenmesini sağlama amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Ardıç, şöyle devam etti:

"Ülkemizin önemli kurum ve kuruluşları ile bunun için bir araya geldik. Ortak bir inancımız var. Ülkemiz büyüme kalkınma hedefleri için ’Sanayide Kadın Eli’ son derece önemli. Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, o halde iş dünyasının işgücü ve yönetim kadrolarında daha çok kadın temsiline ihtiyacı var. Yapılan ilginç bir araştırmaya göre; dünyadaki yönetim kurulu başkanları arasında adı John olanlar kadın olanlardan daha fazla. Eminim ki ülkemizde de Mehmet’ler bütün kadın başkanlardan daha fazladır. Hedefimiz sanayide kadın istihdamını arttırmaktır. Çünkü o güç onlarda var. Hem de fazlasıyla artık kadının eli, emeği ve aklı, Ankara sanayisinde daha fazla yer alacak."

TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu, İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit ise ’Sanayide kadınlar çalışamaz’ algısının değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak farklı sektörlerden kadın sanayicilerimizden oluşan çalışma grupları ile geliştirilen ve şimdiye kadar 19 ilimizde hayata geçirilen şimdi ise Ankara Sanayi Odası koordinasyonunda TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu olarak başlattığımız Sanayide Kadın Eli Projemizde paydaş olarak yer almanızdan, projemizi desteklemenizden fevkalade mutluyuz. Çaldığımız her kapıda ilgiyle projemize cevaplar aradınız, çözümler getirdiniz. Çalışmalarımız bundan sonra fabrikalarda devam edecek. Sahaya çıkıyoruz."

Açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından program, imza töreniyle devam etti.