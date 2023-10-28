ASO Başkanı Ardıç: 'İkinci yüzyıla 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımlayarak, "İkinci yüzyıla 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları dedi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanı içindeyiz. Bu gururu ve mutluluğu yaşarken bir asır önceki şartları, İstiklal Savaşı’nın ve Cumhuriyetin hangi koşullarda kazanıldığını asla unutmamamız gerekiyor.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, dönemin en güçlü ordularına karşı yokluklar içinde verilen Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlığımız kazanıldı. Hemen ardından ise sırada ekonomik bağımsızlık savaşımız vardı. Peki, savaştan yeni çıkmış bir ülkenin ekonomisi o dönemde nasıldı?

Avrupa’nın büyük devletleri arasında en küçük ekonomi ve en düşük üretim düzeyi Osmanlı’daydı. 1914 yılında Meclis’e sunulan bütçede devletin toplam harcaması 34 milyon lira, eğitime ayrılan pay ise sadece 500 bin liraydı. Buna karşın kibrit ithalatı için 200 bin lira ayrılmıştı, çünkü ülkede kibrit fabrikası bile yoktu. İlk kibrit fabrikası 1926 yılında kurulacaktı. 1915 yılında yapılan sanayi sayımına göre, sermayedarların sadece yüzde 20’si Türk kökenliydi. Tüm ülkede 182’si işler durumda sadece 282 sanayi kuruluşu vardı ve bunların tamamına yakını yabancıların ve azınlıkların elindeydi.

Ata’mızın da söylediği gibi, askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan başarılar da sürekli olamaz. Ekonomik bağımsızlıkta da kararlı olan Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni topladı ve kalkınma hamlesi başlatıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin ve özel sektörün kurduğu tesislerle ülkemiz sanayileşmeye başladı. 100 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi ve tarım ülkesi olmaktan çıkıp, sanayi ülkesi haline geldi.

1923 yılında 13 milyon nüfusu ile kişi başına düşen gelir seviyesi 43 dolar olan ekonomimiz, bugün 85 milyonu aşan nüfusuyla kişi başı 10 bin dolar gelir seviyesini, 577 milyon dolar olan milli gelirimiz de 900 milyar dolar seviyesini aştı. 1927 yılında işletme sayısı 65 bin 245 ve gayri safi yurtiçi hasıla içerisinde sanayinin payı yüzde 11 iken, bugün Türkiye ekonomisi 1,7 milyon işletme sayısı ve hasılada yüzde 21 sanayi payına ulaşmış, ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girmiştir.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmak için gidecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var. İkinci yüzyılda “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip, yüksek katma değer üreten, ileri derecede sanayileşmiş ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum.

İkinci yüzyıla, 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız. Sanayicilerimiz, Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle, büyük bir heyecan ve dinamizmle geleceğe umutla bakıyor. Sanayimizi daha da güçlendirip, üretkenliğimizi artırarak, ülkemizin ekonomisine en büyük katkıyı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ata’mıza söz veriyoruz; emanetin emanetimizdir. Ankara Sanayi Odası olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu büyük mirası gelecek nesillere taşımak için Atatürk’ün işaret ettiği yolda ilerlemeye kararlıyız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir gururla kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Nice yüzyıllara, Yaşasın Cumhuriyet."