ASO Başkanı Ardıç: 'OSB düzenlemesi sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıyor'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yürürlüğe giren OSB’lerle ilgili kanun değişikliğinin, sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile OSB Kanunu’na ‘Yeşil OSB’ kavram ve tanımı getirildi. ASO Başkanı Ardıç yeşil OSB olmak için hazırlanan projelerin, kredilendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öncelikli olarak değerlendirileceğini dile getirdi.

Yeşil OSB’lere verilecek desteğin, öncelikle sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığını aktaran Ardıç, "Bu demektir ki, kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık iş birliği ve çevreye duyarlı OSB’lerle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kanun’da OSB’lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin de yer almasının sanayiciler için hızlı ve nitelikli üretimin önünü açtığını anlatan Ardıç, "Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilebilecek" şeklinde konuştu.

Yapılan düzenlemeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi için dev adımlar olarak nitelendiren Ardıç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, acele kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve acele el koyma kararı verilmesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek. Yeşil OSB’lerin sayılarının artması ve hızlı bir şekilde üretime geçmeleri demek, makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması demektir. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde toplayan ’yeşil ekonomi’ Ankara Sanayi Odası olarak bizim de önceliğimizdir. Çünkü yeşil ekonomi, ekolojik problemleri ve çevresel riskleri önemli oranda azaltırken, aynı anda insan refahını ve sosyal eşitliği artıracak bir yol haritasıdır ve her alanda uygulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

ASO 2. OSB’nin Türkiye’nin ilk yeşil OSB’lerinden birisi olduğuna dikkat çeken Ardıç, "ASO bu konuda ilk adımı atan kurumlardan birisi olarak önemli bir misyon üstlenmiştir. Ayrıca ASO olarak ‘AB Yeşil Mukabakatı’nın (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi’ ile ASO 2. OSB ve ASOB-ÇEV ortaklığında başlattığımız ‘Sanayinin Yeşil Rotası’ kampanyası ile ülke çapında farkındalığı artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Kanun’la ilgili emeği geçen herkese ve her kesime teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.