ASO Başkanı Ardıç: 'Yıllık bazda güçlü bir büyüme, çeyreklik bazda yavaşlama etkileri görüyoruz'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin 3. çeyrekte henüz gözlemlenmediğini belirterek, “4. çeyrekte büyümede yavaşlama öngörmekteyiz. Yıllık bazda güçlü bir artış gösteren büyüme verileri, çeyreklik bazda değerlendirildiğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artış ile yavaşlamanın başladığı sinyalini veriyor” dedi.

ASO Başkanı Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

Ardıç, açıklamasında, depremlerin etkisinin, iç piyasada atılan sıkılaştırma adımlarının ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansının ortaya konmasının önemli olduğunu aktararak, “4. çeyrekte büyümede yavaşlama öngörmekteyiz. Yıllık bazda güçlü bir artış gösteren büyüme verileri, çeyreklik bazda değerlendirildiğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artış ile yavaşlamanın başladığı sinyalini veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ASO Başkanı Ardıç, iktisadi faaliyet kollarına göre büyüme verilerinin inşaatta yüzde 8,1, sanayide yüzde 5,7 artış olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, “Sanayi sektörünün bir önceki çeyreğe göre daha iyi bir görünümde olması pozitif bir gelişmedir. Diğer taraftan büyümenin sürükleyicisi, depremden sonraki inşaat gelişmelerinin de etkisiyle inşaat sektörü olmuş, sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumunda bir önceki yıla göre belirgin bir artış gerçekleştiğini kaydeden Ardıç, şöyle devam etti:

“Bu artışta, ekonomi yönetiminin reel sektör yatırımlarını önceleyen politikalarının olumlu etkileri ve yine depremden sonraki inşaat hamlesinin etkileri mevcuttur. Diğer taraftan, bir önceki çeyreğe göre gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payının gerilemiş olması, ekonominin üretim tarafındaki yavaşlamaya işaret ediyor. Harcamalar bakımından değerlendirildiğinde, tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre bir miktar azalmış olmakla birlikte, üçüncü çeyrekte de yüksek seyretmiştir. Büyümeye tüketimin ve ithalatın kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı negatiftir. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın bir miktar düzeldiğini görüyoruz. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Bunun büyüme verileri üzerinde geçici etkileri olacaktır. Diğer taraftan, nitelikli üretimin, yatırımların ve ihracatın desteklenmesi ile büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliğinde önemli kazanımlar elde edilecektir.”