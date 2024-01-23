ASO'da 'Siber Güvenlik' masaya yatırıldı

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) “Siber Güvenlik” konusunun tüm yönleriyle masaya yatırıldığı “İkinci Yüzyılda Siber Güvenlik Paneli” gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası’nda “İkinci Yüzyılda Siber Güvenlik Paneli” gerçekleşti. “Siber Güvenlik” konusunun tüm yönlerinin masaya yatırıldığı panelde, alanında uzman isimler birçok sorunun yanıtını verdi. Panelde, siber dünyada artan riskler ve tehditlere karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı.

Firmaların siber güvenlik politikalarını nasıl oluşturması gerektiğinin cevabı arandığı panele ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komite Başkanı Nuray Başar, Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri Alpaslan Kesici ve çok sayıda akademisyen katıldı. Öte yandan ASO’yu anlatan tanıtım filmi yayınlandı. Film, katılımcılar tarafından beğeniyle seyredildi.

ASO Başkanı Ardıç, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmelerin baş döndürdüğünü belirterek, “Dünya artık Endüstri 5.0’ı, ‘fiziksel alan ile siber alanın çok güçlü bir şeklide entegre olmasından doğan süper akıllı toplumu’, yapay zekayı, dijitalleşmeyi, çevreyi ve yeşil ekonomiyi konuşuyor” dedi.

Küreselleşme olgusuna dikkati çeken Ardıç, “Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği kavramlardan biri olan bilgi toplumu, içinde bulunduğumuz çağ itibari ile hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bilgiye dayalı bu toplumda bilginin üretilip değerlendirilmesi ne kadar önemli ise korunması da bir o kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Bilgilerimiz dijital ortamlarda gerçekleşen saldırıların tehdidi altındadır”

Makineler arası iletişim, yapay zeka, otonom araçlar ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin kullanımının arttıkça siber güvenlik konusunun da giderek daha kritik bir hale geldiğini dile getiren Ardıç, şunları kaydetti:

“Bilgilerimiz, finansal verilerimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz, dijital ortamlarda gerçekleşen saldırıların tehdidi altındadır. Bu nedenle, siber güvenlik, bireylerden büyük kuruluşlara kadar herkesin dikkate alması gereken kritik bir meseledir. NATO Güvenlik Danışmanının ‘Yakın gelecekte çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internette atılacaktır’ sözü ile bilgi güvenliği ve siber güvenlik kavramlarının önemi ve değeri gözler önüne sermektedir.”

“Mevcut güvenlik sistemleri sürekli geliştirilmelidir”

Dijitalleşme ile üretim süreçlerinin değiştiğini ve akıllı üretim sistemlerinin sanayide yerine aldığını kaydeden Ardıç, şöyle konuştu:

“Sanayide Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 olarak kavramsallaşan bir paradigma değişimi yaşanıyor. Bunlarla gelen geniş ağ ve yüksek oranlı veri paylaşımı, firmaların siber güvenlik ihtiyacını artıracaktır. Ürünlerin, verilerin ve fikri mülkiyetin yetkisiz ve kötü emelli kişilere karşı korunması için mutlaka siber güvenlik önlemleri alınmalı ve Endüstri 4.0 toplum 5.0’a uyum sağlamak amacıyla mevcut güvenlik sistemleri sürekli geliştirilmelidir.”

“Yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi”

Siber güvenlik noktasında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan ASO Başkanı Ardıç, “Hassas bilgilerimizi ve verilerimizi dış ülkelerle paylaşma riskini azaltarak, ulusal güvenliğimizi daha etkin bir şekilde yönetebiliriz. Yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi yerel şirketlerin büyümesine katkıda bulunarak; sadece istihdam oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda siber güvenlik alanında ülkemizi teknolojik olarak daha ileri taşımamıza imkan tanır” diye konuştu.

ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komite Başkanı Nuray Başar ise yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin tüm insanların hayatına girdiğini söyledi.

“Günümüz yenilikçi teknolojiler çağı oldu”

Dijitalleşme ile her gün yeni teknolojiler ile karşılaştıklarını belirten Başar, “Günümüz artık yenilikçi teknolojiler çağı oldu. Bu sebepten ötürü de siber saldırılar altın çağını yaşıyor. Siber güvenlik çok önemli bir konu olmaktan çıktı, bir ihtiyaç halini aldı. Her geçen gün de daha hayati olmaya devam ediyor” kaydetti.

İnsanların kullandığı teknolojik aletlere işaret eden Başar, “Bu aletler bir şekilde bağlantılı hale geliyor ve bu bağlantıların sonucu her bir insan veri üreten fabrika haline geliyor. Bu büyük veri, nesnelerin interneti, bulut ortamı, blok zinciri, dijital ikiz, metaverse gibi yenilikçi teknolojiler önce bizim düşünme yapımızı, sonra davranış şekillerimizi ve en son olarak da iş yapış şeklimizi tamamen değiştirdi” açıklamasında bulundu.