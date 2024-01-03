ASO'da 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' toplantısı gerçekleşti

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) düzenlenen ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ toplantısında çevresel sorunlar, iklim değişikliği ve karbon düzenlemesi ele alındı.

ASO Zafer Çağlayan Konferans Salonu’nda ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda çevresel ve iklim değişikliği sorunları ele alınarak, gelecek nesillerin sürdürülebilir bir yaşam sürmesi için sanayideki yeşil dönüşümün gerekliliğine dikkat çekildi. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, yaptığı konuşmada küresel ekonomik zorlukların devam ettiği bir dönemden geçtiklerini söyledi. Büyümeden ve istihdamdan ödün vermeden karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliği ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirten Ata, “Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin kapsamlı kalkınma ihtiyaçları göz önüne alındığında, karbondan arındırma çabalarına sürdürülebilir ekonomik büyümenin eşlik etmesi hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

Sanayicilerin ekosistemde önemli bir yer edindiğini anlatan Ata, daha yeşil bir ekonomi ve kent yaşamı konusunda omuzlarında gerekli sorumlulukları hissettiklerini aktardı. Çevrenin bir kaynak olduğunu vurgulayan Ata, kaynakların zamanla tükenebileceği tehlikesine dikkati çekerek, “Bir sorumlu aramadan bunda hepimizin pay sahibi olduğu bilinci ve sorumluluğuyla davranma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Aslında çevrenin tahribatını, doğaya verdiğimiz bu zararı yıllardır hepimiz gördük ve yaşadık. Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve ardından da Avrupa Yeşil Mutabakatı bu konuya biraz daha odaklanmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın çevre sorunlarına odaklanılması konusunda yardımcı olduğunu dile getiren Ata, şöyle konuştu:

“Artık hepimiz ‘yeşil sanayi’ ve ‘döngüsel ekonomi’ kavramlarının farkındayız. Bu kavramlar önümüzdeki dönemde de hiç olmadığı kadar önemli hale gelecektir. Artık, şirketlerin sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için finansal performansları yeterli değil. Şirketlerin toplum ve çevre için oluşturulan finansal olmayan değerlerini de ortaya koymaları ve sürdürülebilirlik risklerini doğru şekilde yönetmeleri gerekiyor.”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair bir proje başlattıklarını açıklayan Ata, şunları kaydetti:

“Ankara’da sanayicilerimizin ham madde kullanımı, atık yönetimi, karbon salınımı, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmeleri içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Projemizle sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlıyoruz.”

Yeşil dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirten Ata, “Dünya Bankası tarafından sağlanan 450 milyon dolarlık Yeşil Sanayi Projesi’nin önemli bir kaynak olduğunu ve bu dönüşüm için önemli katkı sağlayacağını belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, küresel iklim krizinin aşılması için çevre dostu program ve projelerin sanayiciler ile buluşması gerektiğini belirtti. Dünya Kalkınma Bankası tarafından Türkiye’ye yeşil dönüşüm için 450 milyon dolar destek verildiğini söyleyen İbrahimcioğlu, “450 milyon doların 250 milyar doları KOSGEB aracılığıyla, 175 milyon doları TÜBİTAK aracılığıyla ve diğer taraftan bunun görünebilirlik faaliyetlerinin Sanayi Genel Müdürlüğü aracılığımızla yürütüleceği bir bütçeyi ülkemize getirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

KOBİ’lerin krizlere hazırlıklı olması için KOSGEB tarafından desteklendiğini dile getiren İbrahimcioğlu, değişen ve yenilenen kurallara karşı hazırlık içinde olduklarını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özkan Özkara da yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümün sanayicilere ne getireceği üzerinde araştırmalar yapılacağını kaydetti. Yeşil dönüşüm konusunda kapasite artırımı üzerine odaklanacaklarını söyleyen Özkara, Türkiye’deki politikaların da geliştirilmesi yönünde rehber olacağını belirtti.

‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ toplantısı sanayiciye destek sunumlarının ardından soru cevap bölümü ile devam etti. Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile sanayi ve teknoloji uzmanları katıldı.