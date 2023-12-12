ASO'dan 'Sanayide İkiz Dönüşüm' için TÜBİTAK ile iş birliği

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASO üyesi firmaların dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm için TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla “İş Birliği Çerçeve Protokolü” imzaladı.

Ankara Sanayi Odası, başkentli sanayicilerin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm sürecine daha etkin destek sağlamak için önemli bir iş birliğine imza attı. ASO ile TÜBİTAK arasında “İş Birliği Çerçeve Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında ASO üyesi firmaların TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanması sağlanacak.

Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen imza törenine, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu Üyeleri ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve üst düzey bürokratları katıldı. Törende konuşan ASO Başkanı Ardıç, TÜBİTAK ile yapılan iş birliği ile bilimin ve teknolojinin gücünün sanayiye entegre edileceğini belirtti. “Ankara’da sanayinin gündemi artık tamamen değişimdir, yeniyi yakalamak, dönüşümden kaynaklanan yeni uluslararası standartları sağlamaktır” diyen Ardıç, “Asıl arzumuz ise uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşmaktır. Bunun için orta vadede ikiz dönüşümün bütün üyelerimizde kurum kimliği haline gelmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin üretim ve ticaret kriterlerine uyumlu olma konusunda Ankara Sanayi Odası’nda ve OSB’lerde firmalara yönelik kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini belirten Ardıç, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK’ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki uzmanlığı, ASO üyelerimize teknoloji tabanlı çözümler sunmamıza olanak tanıyacaktır. Bu protokol, inovasyonu teşvik ederek, iş dünyamızın sürdürülebilir büyümesine katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemizdeki firmalar arasında Ar-Ge ve yenilik farkındalığının artırılması, yenilikçi iş fikirlerinin teknoloji odaklı girişimlere dönüşmesi için önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”

Ardıç, TÜBİTAK’ın laboratuvarları ve uzman kadrosunun, sanayicilerin Ar-Ge projelerini destekleyerek, ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracağını ve üst düzey teknoloji transferini mümkün kılacağını belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da, yaptığı konuşmada, Ankara Sanayi Odası ile sürekli etkin bir iletişim içinde olduklarını vurguladı. İkiz dönüşümü bir fırsat alanı olarak görmeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Mandal, “İş birliğini hızlı bir şekilde sinerjiye dönüştürerek fırsata çevirebiliriz. Ankara Sanayi Odası ile birlikte ülkemizin rekabetine katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. TÜBİTAK’ın destek programları 2024 yılı 1. çağrılarının başlatılacağını belirten Prof. Dr. Mandal, “Ankara Sanayi Odası ile Ar-Ge ve Yenilikte Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı bir sunum yaparak, TÜBİTAK’ın sanayicilere yeşil ve dijital dönüşüm için sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ASO Başkanı Ardıç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, “İş Birliği Çerçeve Protokolü”nü, Ankara ve Türkiye’ye faydalı olmasını dileyerek imzaladı.

ASO ile TÜBİTAK’ın “İş Birliği Çerçeve Protokolü” kapsamında, ASO üyelerinin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm için TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanabilmeleri için adımlar atılacak. Bu kapsamda ASO bünyesinde özel Ar-Ge Destek Birimi oluşturularak, TÜBİTAK’ın yeni çağrıları ve programlarına başvurmak isteyen ASO üyelerine bilgilendirme yapılacak. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yönlendirme sağlanacak ve proje yazma konusunda destek olunacak.

Ayrıca ASO ve TÜBİTAK üyelerinden kurulacak Ar-Ge Komisyonu ile ASO üyelerin TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanmaları sağlanacak.