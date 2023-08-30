ASO'dan Bakan Şimşek'e ziyaret

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

Ziyarette reel sektörün finansmana erişimi, üretim kapasitesini ve istihdamı artırma, ihracat potansiyelini güçlendirmek için devreye alınan politika araçları değerlendirildi. ASO ve Ankara’daki OSB’lerle ilgili Bakan Şimşek’e bilgi veren ASO Başkanı Seyit Ardıç, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardıç, sanayicilerin sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporu da Bakan Şimşek’e takdim etti.

Bakan Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan, Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Genel Koordinatör Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Mehmet Cansız ve Ekonomi Müşaviri Murat Çetinkaya da yer aldı.