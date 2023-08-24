ASO'dan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Ziyaret

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy’a Ankara sanayisi hakkında bilgi veren Başkan Ardıç, sanayicilerin sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporu da takdim etti.

Ziyaretin gündeminde ASO’nun geleneksel hale gelen Büyükelçiler Resepsiyonu da vardı. Başkan Ardıç, 13 Eylül de Etnografya Müzesi’nde 12.’si düzenlenecek resepsiyona Bakan Ersoy’u davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ASO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ASO Başkanı Seyit Ardıç’a Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan, Ercan Ata, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz, Halit Erol, Meclis Üyeleri Mete Özyörük, Berker Bülbüloğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer de eşlik etti.